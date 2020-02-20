В Харькове создали квест-комнату по мотивам «Метро-2033» (ФОТО)

В парке Горького открывают квест-комнату, попав в которую, можно отправиться в путешествие от станции метро «Индустриальная» до станции метро «Держпром» через подземный мир после ядерной катастрофы.
По легенде, после ядерной катастрофы спастись удалось лишь тем, кто находился под землей. Игроки стартуют на станции «Индустриальная», а добраться должны до «Держпрома».
«По слухам, там находятся секретные бункеры с продовольствием, медикаментами, что и нужно жителям Индустриальной, ну и по пути им встречаются всевозможные преграды в виде монстров и чудовищ, которые мутировали на поверхности и прорываются в метро» - рассказывает Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького».
Чтобы соответствовать сюжету игры «Метро 2033», разработчики создали реплику настоящего вагона харьковского метро.
«На данный момент "Метро-2033" - это самый большой квест в нашем пуле квестов, он многоярусный, то есть действие проходит не только на первом уровне, нужно будет подниматься наверх, спускаться вниз для того, чтобы достичь цели. То есть, когда в одном конце комнаты игроки найдут какую-то улику, скорее всего они не смогут ее сразу же применить, ее нужно будет передать другому человеку, который в другом конце квеста что-то тоже делает и сообща они смогут продвигаться по сюжету» - рассказывает Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького».
Уровень сложности этого квеста - самый высокий, и в администрации парка Горького подумывают над тем, чтобы обычное время для прохождения комнаты увеличить. И все же, чтобы участникам было немного легче, они смогут использовать пять подсказок.
«В первую очередь, у них есть специальные приборы связи с машинистом, они нажимают на него и ждут ответ, должна прозвучать подсказка либо наводящий вопрос. Если же они долго, по собственной инициативе, не берут ее, то оператор, как правило, спрашивает, нужна ли вам помощь» - рассказывает Антон Афанасьев, старший оператор Questland.
Условия для прохождения квеста: участнику должно быть больше 14 лет, команда может состоять от 3 до 6 человек, но не более. Посетить новую квест-комнату можно будет уже с этих выходных.
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