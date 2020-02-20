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20.02.2020  20:10   

В Харькове создали квест-комнату по мотивам «Метро-2033» (ФОТО)

В парке Горького открывают квест-комнату, попав в которую, можно отправиться в путешествие от станции метро «Индустриальная» до станции метро «Держпром» через подземный мир после ядерной катастрофы.


Фото: Василий Голосный

По легенде, после ядерной катастрофы спастись удалось лишь тем, кто находился под землей. Игроки стартуют на станции «Индустриальная», а добраться должны до «Держпрома».

«По слухам, там находятся секретные бункеры с продовольствием, медикаментами, что и нужно жителям Индустриальной, ну и по пути им встречаются всевозможные преграды в виде монстров и чудовищ, которые мутировали на поверхности и прорываются в метро» - рассказывает Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького».

Чтобы соответствовать сюжету игры «Метро 2033», разработчики создали реплику настоящего вагона харьковского метро.

«На данный момент "Метро-2033" - это самый большой квест в нашем пуле квестов, он многоярусный, то есть действие проходит не только на первом уровне, нужно будет подниматься наверх, спускаться вниз для того, чтобы достичь цели. То есть, когда в одном конце комнаты игроки найдут какую-то улику, скорее всего они не смогут ее сразу же применить, ее нужно будет передать другому человеку, который в другом конце квеста что-то тоже делает и сообща они смогут продвигаться по сюжету» - рассказывает Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького».

Уровень сложности этого квеста - самый высокий, и в администрации парка Горького подумывают над тем, чтобы обычное время для прохождения комнаты увеличить. И все же, чтобы участникам было немного легче, они смогут использовать пять подсказок.

«В первую очередь, у них есть специальные приборы связи с машинистом, они нажимают на него и ждут ответ, должна прозвучать подсказка либо наводящий вопрос. Если же они долго, по собственной инициативе, не берут ее, то оператор, как правило, спрашивает, нужна ли вам помощь» - рассказывает Антон Афанасьев, старший оператор Questland.

Условия для прохождения квеста: участнику должно быть больше 14 лет, команда может состоять от 3 до 6 человек, но не более. Посетить новую квест-комнату можно будет уже с этих выходных.

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Тэги:  метро, квест, харьков, метро 2033, парк горького, игра, индустриальная, держпром, апокалипсис, ядерная война
 
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