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05.02.2020  12:25   

В Харьков вернулся снег (ФОТО)

Ночью и утром 5 февраля в Харькове выпал снег. Правда, задержаться на грунте ему на дала плюсовая температура.


Фото: Василий Голосный
Но синоптики прогнозируют, что к вечеру ситуация может измениться - на смену мокрому снегу на несколько дней в Харьков придут морозы

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Тэги:  снег, харьков
 
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