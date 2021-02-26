26.02.2021 17:55

В фармацевтическом колледже прошел выпуск молодых специалистов (ФОТО)

Церемония вручения дипломов выпускникам Колледжа Национального фармацевтического университета состоялась 26 февраля.



Фото: Василий Голосный

Дипломы по образовательной программе «Производство фармацевтических препаратов» получили 27 выпускников, получившие квалификацию техника-технолога.

Ректор Национального фармацевтического университета Алла Котвицкая поздравила студентов с окончанием учебы.

«Сегодня в вашей жизни заканчивается один этап и начинается совершенно новый, связанный со знаниями и умениями, которые вы приобрели в этом колледже. Вы наверняка знаете, что Харьков является фармацевтической столицей Украины и что в нашем университете разработаны многие препараты, которые были внесены в протоколы лечения коронавируса. Поэтому мы можем гордиться нашей профессией! Желаю вам креативных идей, взвешенных решений, и пусть ваша работа находит благодарность в сердцах людей», - отметила Алла Котвицкая.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов также поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

«Верю, что ваша жизнь сложится успешно и вы станете профессионалами и самодостаточными людьми. Как известно, препараты, разработанные фармацевтами, спасли сотни миллионов жизней. Сейчас фармацевтические компании работают над поиском эффективных вакцин от коронавируса. И это явно не последний вызов, с которым столкнулось человечество. Поэтому в будущем вам наверняка еще придется принимать участие в разработке и производстве эффективных препаратов от каких-либо новых заболеваний. Поэтому помните, что ваш профессионализм стоит на страже жизни людей», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он вручил Благодарности Харьковского городского головы сотрудникам колледжа, подготовивших молодых специалистов.

Справка. Профессиональный колледж Национального фармацевтического университета - государственное учебное заведение, входящее в структуру фармуниверситета. Готовит специалистов в области здравоохранения по специальности «Фармация, промышленная фармация». Образовательная деятельность осуществляется на основе базового и полного общего среднего образования по дневной (очной) и заочной формах. Обучение проходит на 4-х отделениях колледжа: фармацевтическое №1, фармацевтическое №2, химико-технологическое и заочное. В колледже преподают 70 педагогов, среди которых – 8 кандидатов наук, 2 доцента, 47 специалистов высшей категории. В колледже обучаются 903 студента.