22.10.2020 22:28

ФОТО: В школе №132 открылся спорткомплекс европейского уровня (РЕДПОСТ)

Современный спортивный комплекс открылся в Харьковской специализированной школе №132 (ул. Новгородская, 1).



Фото: Василий Голосный

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 22 октября осмотрел четыре новых зала комплекса, вспомогательные помещения, а также Музей олимпийской славы, посвященный харьковским спортсменам, участвовавшим и побеждавшим на Олимпийских играх.



«Это уникальный проект для города Харькова, и уж тем более для школ. Дети смогут здесь заниматься воркаутом, мини-футболом, баскетболом, скалолазанием и другими видами спорта. На базе этих новых залов мы планируем открыть спортивные секции, которые смогут посещать дети и из других районов города», - сообщил Игорь Терехов.

Он отметил, что при реконструкции здания применялись самые передовые технологии. Также большое внимание было уделено системе безопасности, в частности, убрали, насколько это возможно, «острые» углы и т. д.



Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в следующем году особое внимание будет уделено спортивным залам: планируется провести ремонт спортзалов во многих школах города.