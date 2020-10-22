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22.10.2020  22:28   

ФОТО: В школе №132 открылся спорткомплекс европейского уровня (РЕДПОСТ)

Современный спортивный комплекс открылся в Харьковской специализированной школе №132 (ул. Новгородская, 1).


Фото: Василий Голосный

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 22 октября осмотрел четыре новых зала комплекса, вспомогательные помещения, а также Музей олимпийской славы, посвященный харьковским спортсменам, участвовавшим и побеждавшим на Олимпийских играх.

«Это уникальный проект для города Харькова, и уж тем более для школ. Дети смогут здесь заниматься воркаутом, мини-футболом, баскетболом, скалолазанием и другими видами спорта. На базе этих новых залов мы планируем открыть спортивные секции, которые смогут посещать дети и из других районов города», - сообщил Игорь Терехов.
Он отметил, что при реконструкции здания применялись самые передовые технологии. Также большое внимание было уделено системе безопасности, в частности, убрали, насколько это возможно, «острые» углы и т. д.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в следующем году особое внимание будет уделено спортивным залам: планируется провести ремонт спортзалов во многих школах города.

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Тэги:  школа, спорт, харьков, терехов
 
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