22.10.2020 14:47

ФОТО: В детском саду №142 открылся обновленный бассейн (РЕДПОСТ)

В детском саду № 142, что в Холодногорском районе открыли новый современный бассейн, оборудованный фильтрами и вентиляционной системой. Это позволит экономно расходовать воду и свободно дышать в помещении.



Фото: Василий Голосный

Этого события ждали не только маленькие воспитанники садика, но и их родители.

«Кирюша ходит в этот сад уже второй год. Мы очень рады, что попали именно сюда, мы хотели именно в этот сад. Открытие бассейна мы очень ждали, бассейн супер. Хотелось бы добавить от себя, от родителей и от деток большое спасибо Геннадию Адольфовичу Кернесу и Игорю Александровичу Терехову, которые проявили такую инициативу, за то, что они поддерживают государственные сады. Это вклад не просто в реконструкцию бассейна, это вклад в развитие подрастающего поколения» - рассказывает Виталина Мач, мать воспитанника дошкольного учебного заведения №142.

И это только часть сделанного в детском саду. Заведующая отмечает, что в заведении постоянно обновляется материально-техническая база, а также проводятся ремонтные работы, чтобы дети проводила здесь время с комфортом.

«За последнее время очень много выделялось средств из городского бюджета для нашего детского сада. Для самых маленьких деток ясельной группы была полностью реконструирована группа номер один. Также нам поставили две новые игровые площадки. Кроме этого, наши детки имеют возможность заниматься физкультурой, мини-футболом на спортивной площадке» - сообщила Наталья Здоровцова, заведующая дошкольного учебного заведения №142.

«Мы сюда пришли дружной командой Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. И, действительно, очень много всего сделано и очень много нам еще предстоит всем вместе сделать, потому что, когда находишься на открытии такого классного бассейна - это всегда радостно. Но это еще очень большой стимул строить бассейны, строить детские садики, открывать новые школы, открывать детские площадки - и это все у нас впереди, в нашем успешном городе Харькове» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.