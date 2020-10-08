08.10.2020 09:36

ФОТО: В детских садах Харькова продолжают открывать новые группы (РЕДПОСТ)

Открытие двух новых групп для 55 детей дошкольного возраста состоялось 7 октября в детском саду №394 (пр. Московский, 250-б).



Фото: Василий Голосный

В торжественной церемонии принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. После этого вместе с родителями он осмотрел новые помещения.



«Три года назад мы с боями забрали это здание у налоговой инспекции. Уже тогда было понятно, что местным жителям очень нужен детсад. И сейчас мы расширяем его возможности, открываем дополнительные места для детей. Приятно, что две новые группы уже заполнены, и завтра тут начнутся занятия. Здесь созданы хорошие условия, все сделано красиво - игровые комнаты, спальни. Думаю, дети будут ходить сюда с удовольствием», - отметил первый вице-мэр.



Напомним, что ремонтно-восстановительные работы в детском саду №394 были начаты в 2017 году. Туда закупили мебель, мягкий инвентарь, технологическое оборудование, а также установили игровые павильоны и детские площадки, благоустроили прилегающую территорию. В настоящее время в детсаде работают восемь групп, и их количество планируется довести до 12-ти.