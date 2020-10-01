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01.10.2020  18:15   

ФОТО: В Немышлянском районе открыли реконструированный школьный стадион (РЕДПОСТ)

Открытие реконструированного стадиона состоялось сегодня, 1 октября, в Харьковской общеобразовательной школе №61.


Фото: Василий Голосный
Теперь на обновленном стадионе учащиеся смогут заниматься футболом, баскетболом, настольным теннисом, воркаутом, легкой атлетикой и т. д. Это уже девятый школьный стадион, реконструированный в Немышлянском районе за последние годы.
 
В церемонии открытия принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
«Этот стадион не только для детей, но и для взрослых - для всех жителей микрорайона. Здесь можно с пользой проводить свое время, заниматься, закаляться, становиться крепкими и здоровыми. В этом году мы открыли в Харькове 13 реконструированных школьных стадионов и не будем на этом останавливаться. Так, на следующий год тоже запланируем средства, чтобы продолжить эту работу, потому что стадионы среди жителей города очень востребованы», - отметил Игорь Терехов.
 
По случаю праздника первый вице-мэр передал учебному учереждению игровые мячи. Также на обновленном стадионе прошел парад лучших спортсменов школы.
 
Напомним, что на сегодняшний день в Харькове реконструировано уже более 110 школьных стадионов.

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, стадион, харьков, реконструкция, терехов
 
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