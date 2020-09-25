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25.09.2020  17:08   

ФОТО: В Индустриальном районе открыли новый школьный стадион (РЕДПОСТ)

В Индустриальном районе, в гимназии 163, в рамках городской программы «Школьный стадион» открыли новый стадион.


Фото: Василий Голосный

Кроме футбольного поля, возле школы установили тренажеры, теннисные столы и провели масштабное благоустройство территории.

«У нас в гимназии на сегодняшний день занимаются 1184 ученика. Раньше у нас были спортивные снаряды не такие современные, инновационные, как сегодня. Мы очень рады и счастливы, что есть такая городская программа и искренне благодарны, что наши дети могут вот так замечательно заниматься спортом» - рассказывает Валентина Тарасова, директор гимназии №163

На праздник спорта пришли сотни местных жителей. Родители утверждают - чувствуют заботу об их детях.

«Мы боремся за здоровый образ жизни и благодарны за такой великолепный стадион, где наши дети могут развиваться, укреплять свое здоровье. Благодарим Геннадия Адольфовича за такое великолепное открытие на нашем районе» - делится впечатлениями Елена Тришина, молодая мать.

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес большое внимание уделяет детям, подрастающему поколению и в этом году был сделан стадион в этой гимназии, произведено асфальтирование, установлены тренажеры, обустроена внутренняя часть двора. Поэтому сегодня для всего микрорайона большой праздник. Здесь проживает около двадцати тысяч населения -  молодые мамы, детки ходят в эту гимназию, и, конечно, теперь им будет удобно заниматься на детской площадке, на тренажерах. Они понимают, и мы понимаем, все, команда Харьковского городского головы, что здоровье наших детей, нашей нации - это нашей будущее. Поэтому девиз «Любить Харьков - работать для людей!» это для нас не просто слова, это смысл нашей работы» - сообщила Ольга Вельможная, глава администрации Индустриального района.

В этом году в рамках городской программы «Школьный стадион» открыли еще один такой объект на территории школы №70 в Индустриальному районе, а за время существования программы - открыто 13 стадионов. Сейчас, отметила Ольга Вельможная, в районе без таких современных стадионов остались всего 5 учебных заведений и в течение ближайших лет они там появятся.

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Тэги:  школа, стадион, харьков, индустриальній, дети, спорт, вельможная
 
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