ФОТО: В Индустриальном районе заработал детский сад №333 (РЕДПОСТ)

333-й детский сад, который находится в Индустриальном районе, после длительного перерыва вновь открыл свои двери для маленьких воспитанников.
«Была проведена колоссальная работа. То, что здесь было и то, что cделали... Все ярко, все современно. Клумбы отдельно заслуживают похвалы, этот декор. Яркие площадки, современные игрушки. Знаю, что качественная мебель завезена. И конечно же, хочется поблагодарить от себя и от родителей нашего микрорайона Геннадия Адольфовича Кернеса за его труд, а также городской совет за то, что открыли этот детский сад. По сравнению с тем, что раньше здесь было, это действительно теперь будет украшением нашего микрорайона. И конечно, наши дети будут сюда с удовольствием ходить» - рассказывает Оксана, мать воспитанника детского сада №333.
«Здесь была полностью выполнена реконструкция. Это и стены, и коммуникации, и система отопления - все было заменено. У нас здесь вся новая мебель, вся новая посуда. Здесь полностью все новое. Большое спасибо нашему городскому голове. Скорейшего ему выздоровления. И очень хочется, чтобы этот детский сад стал теплым домом для наших деток» - сообщила Наталья Черноусова, директор детского сада №333.
«Я очень положительно отношусь, что начали возрождать эти все здания. Это здание было очень страшненьким, честно говоря, сейчас вот с окна видим , начался праздник, быстренько собрались и пришли. Очень все красиво. Сама наблюдала, когда это все с нуля начинали строить. Мы только за. Мы идем в садик. Мне очень важно, что новое, чистое и красивое. И все у меня под окнами. Мы пойдем с удовольствием» - рассказывает Ирина, мать воспитанника детского сада №333.
Возродить этот детский сад городу удалось менее чем за полгода. А чтобы детям было весело, добрые волшебники на открытие пришли с подарками: сертификатами на приобретение музыкальной и компьютерной техники.
«Очень приятно сегодня находиться здесь вместе с вами. Вы знаете, что Харьковской городской голова Геннадий Адольфович Кернес огромное внимание уделяет дошкольному воспитанию, школьному воспитанию. И мне очень приятно, что сегодня мы вместе с вами открываем группы в этом саду. И наши дети, наши любимые дети , наше будущее, наши успешные дети будут ходить в детский садик. Поздравляю всех с этим добрым событием. Главное, чтоб наши дети были счастливыми. Это самое главное для всех нас, родителей» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.
А чтобы здесь всегда все росло и развивалось, на территории детсада первый вице-мэр вместе с детьми высадили елку.
По словам Игоря Терехова, эти три новые группы - только половина из запланированного. Впоследствии здесь откроют еще три группы для 85 детей.
В планах города и в дальнейшем возвращать здания учебных заведений в коммунальную собственность и возрождать их.
«За последние годы было очень много групп и детских садов открыто. Есть программа возрождения дошкольных учреждений, которую инициировал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Это очень важно. Потому что сегодня, к счастью, у нас рождается очень много деток. И, конечно, мы хотим, чтобы они пребывали в комфортных условиях и получали здесь дошкольное образование. И сегодняшнее открытие групп в детском саду в Индустриальном районе очень знаково. Я общался с детками, с родителями и все отмечают, что здесь, действительно , очень здорово. Мне тоже очень понравилось. Главное, чтобы мы не теряли темпы. Чтобы мы открывали и в следующем году тоже детские сады, детские группы именно такого качества, которые созданы сегодня здесь» сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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