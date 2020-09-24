24.09.2020 21:02

ФОТО: В Индустриальном районе заработал детский сад №333 (РЕДПОСТ)

333-й детский сад, который находится в Индустриальном районе, после длительного перерыва вновь открыл свои двери для маленьких воспитанников.



Фото: Василий Голосный

«Была проведена колоссальная работа. То, что здесь было и то, что cделали... Все ярко, все современно. Клумбы отдельно заслуживают похвалы, этот декор. Яркие площадки, современные игрушки. Знаю, что качественная мебель завезена. И конечно же, хочется поблагодарить от себя и от родителей нашего микрорайона Геннадия Адольфовича Кернеса за его труд, а также городской совет за то, что открыли этот детский сад. По сравнению с тем, что раньше здесь было, это действительно теперь будет украшением нашего микрорайона. И конечно, наши дети будут сюда с удовольствием ходить» - рассказывает Оксана, мать воспитанника детского сада №333.



«Здесь была полностью выполнена реконструкция. Это и стены, и коммуникации, и система отопления - все было заменено. У нас здесь вся новая мебель, вся новая посуда. Здесь полностью все новое. Большое спасибо нашему городскому голове. Скорейшего ему выздоровления. И очень хочется, чтобы этот детский сад стал теплым домом для наших деток» - сообщила Наталья Черноусова, директор детского сада №333.



«Я очень положительно отношусь, что начали возрождать эти все здания. Это здание было очень страшненьким, честно говоря, сейчас вот с окна видим , начался праздник, быстренько собрались и пришли. Очень все красиво. Сама наблюдала, когда это все с нуля начинали строить. Мы только за. Мы идем в садик. Мне очень важно, что новое, чистое и красивое. И все у меня под окнами. Мы пойдем с удовольствием» - рассказывает Ирина, мать воспитанника детского сада №333.



Возродить этот детский сад городу удалось менее чем за полгода. А чтобы детям было весело, добрые волшебники на открытие пришли с подарками: сертификатами на приобретение музыкальной и компьютерной техники.



«Очень приятно сегодня находиться здесь вместе с вами. Вы знаете, что Харьковской городской голова Геннадий Адольфович Кернес огромное внимание уделяет дошкольному воспитанию, школьному воспитанию. И мне очень приятно, что сегодня мы вместе с вами открываем группы в этом саду. И наши дети, наши любимые дети , наше будущее, наши успешные дети будут ходить в детский садик. Поздравляю всех с этим добрым событием. Главное, чтоб наши дети были счастливыми. Это самое главное для всех нас, родителей» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.



А чтобы здесь всегда все росло и развивалось, на территории детсада первый вице-мэр вместе с детьми высадили елку.



По словам Игоря Терехова, эти три новые группы - только половина из запланированного. Впоследствии здесь откроют еще три группы для 85 детей.



В планах города и в дальнейшем возвращать здания учебных заведений в коммунальную собственность и возрождать их.



«За последние годы было очень много групп и детских садов открыто. Есть программа возрождения дошкольных учреждений, которую инициировал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Это очень важно. Потому что сегодня, к счастью, у нас рождается очень много деток. И, конечно, мы хотим, чтобы они пребывали в комфортных условиях и получали здесь дошкольное образование. И сегодняшнее открытие групп в детском саду в Индустриальном районе очень знаково. Я общался с детками, с родителями и все отмечают, что здесь, действительно , очень здорово. Мне тоже очень понравилось. Главное, чтобы мы не теряли темпы. Чтобы мы открывали и в следующем году тоже детские сады, детские группы именно такого качества, которые созданы сегодня здесь» сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.