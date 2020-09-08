08.09.2020 20:14

Талантливая девочка из многодетной семьи получила в подарок скрипку от мэра Геннадия Кернеса (ФОТО)

Юная скрипачка Богдана Кононова давно мечтала о своем личном инструменте. Но собрать немалую сумму средств многодетной семье Кононовых никак не удавалось. Тогда с просьбой помочь они обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.



Фото: Василий Голосный

В 4 года она впервые услышала звуки скрипки и влюбилась в этот музыкальный инструмент и с тех пор не расстается с ним вот уже семь лет.



В Детской школе искусств №5 имени Дунаевского, в Слободском районе, много талантливых детей, среди них и Богдана Кононова. Преподавательница из класса скрипки сразу заметила ее чрезвычайную одаренность. И вот за плечами Богданы множество концертов и конкурсов, только в этом году она одержала 11 побед. Единственная проблема, отмечала педагог, - инструмент для девочки стал слишком мал и, чтобы учиться дальше, нужна была уже профессиональная скрипка.



«Я смотрю, что ребёнок очень талантливый и перспективный. Обговаривали этот вопрос, что придёт время и нужно будет менять инструмент. Нужен инструмент хорошего уровня для окончания школы и профессионального продолжения музыкального образования» - рассказывает Елена Кандаурова, старший преподаватель по классу скрипки ДШИ №5 им. И. О. Дунаевського.



Но средств, чтобы приобрести дорогостоящую скрипку, у многодетной семьи Кононовых не хватало. Тогда с просьбой помочь они обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. И вот сегодня по личному поручению мэра глава администрации Слободского района Вячеслав Ильенко вручил Богдане такой желанный подарок.



«Геннадий Адольфович откликнулся, нам помогли, теперь вы видите сами - наша мечта сбылась, ребёнок может дальше играть, верить и дарить нам чудесные положительные эмоции своей музыкой» - говорит Алеся Кононова, мать Богданы.



Теперь Богдана точно знает, что мечты сбываются и в жизни может быть как в сказке, главное верить и доверять. Поэтому в адрес мэра - только слова благодарности:



«Я не могу описать ощущения, когда у тебя в руках своя собственная скрипка. Благодарность неимоверная за то, что подарили мне возможность заниматься своим любимым делом. Спасибо за всё. Спасибо за исполненную мечту, пусть моя радость от сегодняшнего события поможет Вам во всех ваших добрых делах».



Богдана Кононова также призналась, что теперь она с еще большей настойчивостью будет стремиться к осуществлению еще одной своей мечты - стать известной скрипачкой.