12.08.2020 15:35

Как школы Харькова будут работать в условиях карантина? (ФОТО)

В школу будут заходить только дети, родителей, даже малышей, пускать не будут. Такие карантинные правила, говорит директор директор Харьковской гимназии №152. У заведения медработник и учитель будут проверять состояние здоровья детей.



Фото: Василий Голосный

У каждого класса будет свой отдельный вход, например, в школе №152 их четыре. Кроме этого, ученики будут приходить на определенное время.

«Разработали режим работы заведения, который предусматривает, что одни ученики будут приходить на 8:00 утра. Другие - на 8:15, а старшеклассники начнут обучение в 8:30» - рассказывает Людмила Луценко, директор Харьковской гимназии №152.

В самой школе ученики и работники будут ходить в масках, а вот на уроках их можно снимать. А еще, чтобы ученики не скапливались в коридорах, их расписание построят так, чтобы они меньше ходили по заведению, по возможности не переходили из кабинета в кабинет.

Также у каждого класса будут разные перерывы, привычного звонка для всех в школе на время карантина не будет. Это сделают для того, чтобы школьники могли в разное время ходить в столовую, а у учителей было время проветрить помещение. Кроме того, классы будут делиться на подгруппы или проводить занятия в больших кабинетах.

«Есть актовые залы, методические кабинеты, то есть в больших кабинетах можно проводить занятия. У нас в актовом зале размещается порядка 200 детей, то есть безопасно можно разместить 2 класса, можно использовать лекционно-семинарские занятия, то есть вести лекцию, а потом по подгруппам их развести по классам. Это все возлагается на учебное заведение» - сообщила Ольга Деменко, директор Департамента образования.

Со стороны горсовета, говорит Ольга Деменко, администрациям школ объясняют, что нужно проводить обязательно обязательно дезинфекцию, влажную уборку, ежедневно измерять температуру работникам и следить за соблюдением всех необходимых правил. Кроме того, за средства городского бюджета школам закупили необходимые средства для уборки, антисептики и маски.

«Прежде всего, хотелось бы успокоить родителей, которых страшно беспокоит ситуация, будем ли мы учиться. Я хочу передать всем словами Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который на личном контроле держит ситуацию с обучением школьников: школы города Харькова будут работать и работать они будут вместе с детьми. Так что каждая школа Харькова пока ждет детей. На самом деле, мы уже за ними соскучились» - сообщила Ольга Деменко, директор Департамента образования.

А в этом году в школы Харькова придет почти 13 000 первоклассников. И как дети, так и взрослые, надеются в горсовете, с пониманием отнесутся к обучению в условиях карантина.