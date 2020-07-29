29.07.2020 20:14

В учебных заведениях Харькова создаются комфортные условия для особых детей (ФОТО)

Инклюзия на практике, это когда комфортно всем - и детям с особыми потребностями и их сверстникам. Именно это можно увидеть на примере одной из харьковских школ, под номером 105 в Шевченковском районе.



Фото: Василий Голосный

Здесь учатся почти полтысячи детей. А этого учебного года она пополнится еще двумя первыми классами, где будут воспитываться 6 особых учеников. Для них здесь и для всех остальных учеников создаются комфортные условия:



«В городе Харькове принята программа поддержки и восстановления всех школ, строительства школьных стадионов и, в частности, сейчас на территории Шевченковского района ведутся работы по подготовке 5 таких объектов. Практически каждая школа получает что-то новое в своё пользование. И это новое приносит пользу детям и всему подрастающему поколению. Когда мы говорим о 105 школе, то эта школа находится на особом контроле, под патронатом Харьковского городского головы. Вы видите, что уже последние 2,5 - 3 месяца здесь ведутся достаточно большие работы. Мы уверены, что к назначенному сроку мы их закончим и тем нашим ребятам, которые посещают эту замечательную школу, понравится и школа и то благоустройство, которое мы ведём в домах прилегающих к этом школе» - сообщил Владимир Котковский, глава администрации Шевченковского района.



Что касается инклюзивного образования, то Харьков был и остается первым в Украине. Еще в 2010 году именно в нашем городе появилась первая так называемая школа «равных возможностей». А в 2017 году, в школе №105, для проведения с особыми учениками индивидуальных и групповых занятий была открыта первая в городе ресурсная комната, где предусмотрели три зоны. Образовательная - для занятий, игровая - для психологической разгрузки детей и социально-бытовая зона - где детей учат навыкам самообслуживания. Ресурсная комната оснащена компьютерной техникой, интерактивной доской, необходимыми методическими материалами, есть мольберт, стол для песочной анимации, что дает возможность профильным специалистам комплексно подходить к организации коррекционной работы.



«В нашей школе работает 5 классов с инклюзивной формой обучения. На сегодняшний день в них учатся 10 учеников с особыми образовательными потребностями. Из них 8 мальчиков и 2 девочки. В этом году мы ждем еще 6 таких детей в первые классы. И, могу сказать, что в нашей школе мы работаем над тем, чтобы оптимально комфортно было абсолютно всем участникам образовательного процесса. И, конечно, в первую очередь стараемся создать условия для обучения особых детей. Особенно хочется поблагодарить Геннадий Адольфович за то, что он никогда о нас не забывает, он всегда заботится о таких детей и об образовании в целом, и мы эту поддержку ощущаем постоянно. Собственно она и вдохновляет работать и дальше» - сообщила Наталья Теплова, директор школы №105.



В прошлом году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса школа приняла участие в совместном проекте с немецкой организацией GIZ, в рамках которого был выполнен капитальный ремонт медпункта, 4-х туалетов, в том числе и для маломобильных учеников. А уже в этом году за средства городского бюджета в учебном заведении провели замену всех окон, капитально отремонтировали кровлю. Сделали ремонт в кабинете для первоклашек. Обновили фасад, входные группы. Были установлены еврозаборы, а всю прилегающую территорию школы к началу нового учебного года заасфальтируют. Так же проводится и обустройство спортивной площадки, которая будет в себя включать футбольное, волейбольное, баскетбольное поля, теннисные столы, блок силовых тренажеров, беговые дорожки и не только. Одним словом - учиться здесь, как и в других образовательных учреждениях Харькова, будет одно удовольствие.