13.02.2020 12:58

Геннадий Кернес открыл две группы в детском саду на Новых Домах (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 февраля, принял участие в открытии двух новых групп в детском саду №352 на пр. Героев Сталинграда, 146-а.



Фото: Голосный Василий

Детский сад №352 был создан в 1968 году, но в конце 90-х годов был закрыт. В феврале 2019 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение о возобновлении работы учреждения, а в октябре детсад принял первых посетителей. Тогда в учреждении были открыты четыре группы, которые приняли 90 малышей.

Сегодня детский сад пополнился еще 42 воспитанниками, которые будут учиться в двух новых группах. С этим событием коллектив учреждения, детей и их родителей поздравил городской голова Геннадий Кернес.

«Мы уже открыли шесть групп, и еще столько же у нас впереди. А это – дополнительные места для малышей и надежда родителей на то, что дети будут под присмотром, накормлены, получат новые знания и с хорошим настроением будут идти домой и главное - с желанием снова сюда вернуться. Я также знаю, что родители поднимали вопрос занятий с логопедом, и это очень важно, поэтому сегодня мы открываем в этом саду логопедическую группу, а в дальнейшем их станет несколько. Еще в детском саду появился новый актовый зал. Уверен, он тоже нужен для занятий по развитию речи, для уроков творчества и праздников», - сказал Геннадий Кернес.

Как отметила директор Департамента образования Ольга Деменко, с 2010 года в Харькове открыли 21 новый детский сад, а это около 6 тыс. дополнительных мест для дошкольников. По ее словам, на сегодняшний день из общего количества детей в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих в Харькове, дошкольные учреждения посещают 95% детей.

«За очень короткий срок нам удалось восстановить работу больше половины этого садика - здесь выполнили капитальный ремонт прачечной, пищеблока, медблока, актового зала и шести групп. Я думаю, что в этом году мы откроем еще две группы, а через несколько лет этот садик будет работать на полную мощность», - сказала Ольга Деменко.

Всего дошкольное учреждение рассчитано на 220 воспитанников.

Также Ольга Деменко сообщила, что в этом году еще один новый детский сад планируется открыть в Индустриальном районе.