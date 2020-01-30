30.01.2020 18:45

В Харькове открывают школьные кабинеты с современным оборудованием (ФОТО)

Новый кабинет биологии открыли сегодня, 30 января, в общеобразовательной школе №54 Новобаварского района.



Фото: Василий Голосный

В открытии приняла участие председатель Администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник. По ее словам, при выборе школ, где обновляют кабинеты, учитываются достижения учащихся и педагогов. Например, в прошлом году учитель школы №54 Лилия Платонова подготовила победителя Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук по биологии.

Лилия Платонова отметила, что в новом кабинете биологии изучать предмет будет интереснее и проще. Кабинет полностью обновили - установили интерактивную плазменную панель и мультимедийный электронный микроскоп, ноутбук, принтер, восемь световых микроскопов. Для класса приобрели модели скелета, мозга, ДНК и другие дидактические материалы.

«Интерактивная доска, как компьютер. К ней подключен интернет, и мы сможем смотреть интересные фильмы о животных, растениях. Я смогу быстрее объяснять темы урока, и самое главное – детям будет интересно. Например, сложно объяснить синтез белка, показав на картинку в книжке, а теперь дети смогут увидеть весь этот процесс. Еще есть программа, с помощью которой на интерактивную доску выводится изображение органов человека, скелета, и можно рассмотреть их с разных сторон. В классе даже есть живой уголок, и ученики смогут ухаживать за животными. Надеюсь, теперь мои ученики будут лучше знать предмет и больше любить биологию», - сказала в ходе открытия кабинета Лилия Платонова.

Подобный кабинет биологии и химии сегодня официально заработал и в школе №153 того же Новобаварского района. Качественный ремонт и современное оборудование уже оценили ученики этого учебного заведения.

«Кабинет получил второе рождение и дети получили новые возможности, когда у нас появилась интерактивная панель. Где можно всё увидеть, что происходит в клетке, что происходит внутри атома. Это очень интересно. А ещё приятно заниматься науками, начиная с малого возраста и это, действительно, нам очень нужно. Мы получили лабораторию, где мы можем занимать научными исследованиями. Хочется обратится со словами благодарности к Геннадию Адольфовичу за его тепло, за ту доброту, которую он оказал в организации таких кабинетов. Которые стали современными, с новым современным оборудованием, по новым современным требованиям. И это только благодаря заботе нашего мэра!» - делится впечатлениями Наталия Литвин, учитель биологии школы №153.

«Хотелось бы поблагодарить Геннадия Адольфовича Кернеса за такой прекрасный кабинет и этот кабинет даёт желание и возможности учится. Вот эта, например, доска, на которой можно смотреть различные опыты. И ещё хотелось поблагодарить за спортивный зал, за стадионы новые» - поблагодарил мэра Георгий, семиклассник.