05.05.2021 18:16

В поликлинике №9 отремонтируют отделение педиатрии и регистратуру (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов ознакомился с ходом подготовки к ремонтным работам в поликлинике №9 Индустриального района.



Фото: Василий Голосный

Девятая городская поликлиника одна из крупнейших в Харькове. Здесь получают первичную медицинскую помощь почти 49 тысяч жителей Индустриального района.

В поликлинике ремонт начали еще в прошлом году. За это время обновили часть Центра первичной медико-санитарной помощи и несколько кабинетов врачей. Теперь в планах - продолжить начатое.



С ходом подготовки к масштабным работам, во время которых намерены отремонтировать вестибюль, регистратуру и отделения педиатрии, ознакомился исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Люди сюда приходят со всего микрорайона и здесь должны быть комфортные условия. И скоро здесь начнётся ремонт первого и второго этажа. Будет совсем другой внешний облик. Максимум, до 1 сентября будут выполнены все работы» - сообщил Игорь Терехов.



После ремонта на первом этаже появятся современная зона ожидания и регистратура, информационные стенды и экраны.



«Прежде всего - информационный обмен, когда прийти, к кому прийти, в какое время. Информация должна быть полной, своевременной и достоверной» - сообщил Александр Амелин, главный врач городской поликлиники №9.



Это не единственная поликлиника, которую ожидают преобразования, отметил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, цель такой модернизации - удобство и эффективность.



«Мы делаем 11 поликлиник. В дальнейшем все поликлиники будут преобразованы, будут выполнены ремонтные работы, поликлиники приобретут красивый облик, людям здесь будет комфортно. Что касается денег, то это деньги НСЗУ, есть и наше финансирование. Кроме того, мы сегодня договорились о том, что около 32 миллионов будет выделено из бюджета города Харькова дополнительно на борьбу с COVID» - сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Медицина была и остается в приоритете работы городской власти. Поэтому в Харькове, заверил Игорь Терехов, и в дальнейшем продолжат совершенствовать систему предоставления качественного медицинского сервиса и обслуживания пациентов.