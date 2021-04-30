30.04.2021 14:22

Игорь Терехов: В Пятихатках нужно оказывать полный комплекс медицинских услуг

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 апреля, посетил амбулаторию Городской больницы №28и Городской детской поликлиники №23 в пос. Пятихатки.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части Городской больницы №28 Виталий Биньков, амбулатория работает с 2018 года. Городской совет выделил более 2,7 млн грн на капитальный ремонт здания. За эти средства был утеплен фасад, выполнена замена сетей, приобретены медицинская мебель и оборудование. Кроме того, в 2019 году в амбулатории установили компьютеры с видеокамерами, поэтому пациенты могут получать услугу телемедицины. Виталий Биньков сообщил, что, кроме терапевта, семейных врачей, в амбулатории по графику ведут приемы невролог, хирург и эндокринолог. Декларации с врачами медучреждения заключили около 5,8 тыс. жителей не только Пятихаток, но и близлежащих поселков.

Игорь Терехов пообщался с врачами и медсестрами и посетил кабинеты для приема.



После визита он сообщил, что эта амбулатория поделена на взрослое и детское отделения. В ней есть все для оказания первой медицинской помощи, есть своя лаборатория, работает небольшой дневной стационар, но нужно расширять спектр медицинских услуг для здоровья и комфорта людей. Для этого необходимо принять в коммунальную собственность медсанчасть №13, которая находится рядом. По словам медиков, финансирование медсанчасти в пос. Пятихатки прекратилось с 2017 года. Учреждение продолжает работать, но без амбулаторно-поликлинической службы и права выдачи больничных листов.

«Амбулатория была создана после того, как ведомственную медсанчасть №13 расформировали. Тогда были выделены средства, чтобы организовать здесь амбулаторию и люди могли получать медицинскую помощь недалеко от дома. Сейчас нужно, чтобы медсанчасть передали на баланс города. Для этого мы будем обращаться в Кабинет Министров Украины. Это позволит оказывать в Пятихатках полный комплекс медицинских услуг. Важно создать правильную логистику и передать на баланс города больницы, которые нужны людям и были забраны в ходе реформы. Очень хочется, чтобы нас услышали на уровне правительства и поняли нашу обеспокоенность, а пандемия показала, что многое нужно переформатировать в сторону города», - сообщил Игорь Терехов.