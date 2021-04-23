23.04.2021 13:55

В Харькове развивают систему оказания медицинской помощи (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 23 апреля посетил современную амбулаторию №1 Городской поликлиники №6 в пос. Кулиничи.



Фото: Василий Голосный

Как сообщила главный врач поликлиники №6 Ольга Дякив, амбулаторию передали на баланс города в 2012 году, когда поселок вошел в состав города. Много лет здание не ремонтировалось, поэтому было решено создать новое медицинское учреждение практически с нуля. Ремонтные работы выполнили на протяжении 2020 года.

«Здесь заменили все, кроме стен, - все разрушили и заново построили. Кабинеты оснастили самым современным оборудованием, которое должно быть в амбулатории. У семейного врача есть тонометр, пульсоксиметр, электрокардиограф, тест-системы. Есть весы для взвешивания, ростомеры, приборы для измерения давления. На рабочем месте врача установили компьютеры для работы в системе «eHealth». Здесь все новое. Для людей с ограниченными возможностями установили пандус, оборудовали санитарные комнаты. Люди довольны, сделали все, что они просили», - отметила Ольга Дякив.

По ее словам, в амбулатории работают два семейных врача, врач-терапевт, медсестры, невропатолог, гинеколог и стоматолог. Есть прививочный и процедурный кабинеты, палата дневного стационара. Всего медицинский персонал учреждения оказывает помощь более 3,5 тыс. человек, 3 тыс. из которых – взрослые.

Игорь Терехов отметил, что в период пандемии в амбулаторию стало обращаться больше людей, и благодаря хорошим специалистам, которые здесь работают, и современному оборудованию жители поселка могут получать квалифицированную помощь.

«Такая амбулатория крайне нужна Кулиничам. Здесь работают прекрасные специалисты, семейные врачи, и люди этим врачам доверяют. Сегодня медики находятся на передовой, работают по 24 часа в сутки, спасают здоровье и жизни людей. Я благодарен каждому из них», - отметил Игорь Терехов.

Секретарь городского совета пообщался с медицинским персоналом и жителями поселка. Он отметил, что в Харькове поэтапно развивают сферу медицины.

«Начиная с ремонта приемных отделений в больнице скорой и неотложной помощи №4, в больнице №17 и других медучреждениях. Также ремонтные работы будут выполнены в поликлинических отделениях. Это крайне важно, потому что люди должны находиться в комфортных условиях, пока ждут приема врача, а потом получать качественные медицинские услуги», - отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.