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19.04.2021  18:45   

Город выделяет средства на реабилитацию детей с особыми потребностями (ФОТО)

В Харькове, благодаря городским программам, 64 ребенка с особыми потребностями прошли бесплатную реабилитацию в 2020 году.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 19 апреля посетил Харьковскую детскую поликлинику №23, на базе которой функционирует уникальный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями «Space Clinic».
 
Как рассказала генеральный директор клиники Елена Кушнирская, аналогов подобных медучреждений в Украине нет, потому что весь спектр услуг предоставляется в одном месте. Среди них – терапия невесомости, акватерапия, лечебный массаж, терапия методом Томатиса (воздействие на различные отделы головного мозга с помощью аудиосигналов).

По ее словам, специалисты клиники в рамках государственных и городских программ помогают детям с особыми потребностями получать необходимою медицинскую помощь и реабилитацию. Так, за 2020 год 217 детей с инвалидностью прошли реабилитацию благодаря государственной программе и 64 ребенка – за счет средств городского бюджета.

«Я очень рад, что в Харькове есть такой прекрасный медицинский центр, в котором применяют передовые европейские технологии. Здесь проходят реабилитацию не только маленькие харьковчане, но и жители из других городов, которые нередко принимают решение остаться жить у нас в Харькове. Родители понимают, что их дети находятся в надежных руках специалистов высшего класса», - отметил Игорь Терехов.

Также он подчеркнул, что городская власть продолжит заниматься обновлением медицинских учреждений, в частности, детской поликлиники №23. Так, за средства городского бюджета для поликлиники была закуплена компьютерная техника, тест-системы для измерения гликозилированного гемоглобина, а также открылся городской детский эндокринологический кабинет и был полностью отремонтирован холл.

«Многое уже сделано, но еще предстоит сделать не меньше. Будем приводить в порядок второй этаж, закупать новое оборудование, ремонтировать фасад», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, за 2018-2020 гг. из городского бюджета на обновление Харьковской детской поликлиникой №23 было выделено 13 млн грн. Ремонтные работы проводятся как в главном здании поликлиники, так и в ее филиалах.

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Тэги:  дети, поликлиника, харьков, бассейн, лечение, особые потребности, терехов
 
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