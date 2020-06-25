25.06.2020 14:07

Геннадий Кернес передал медикам новые автомобили для забора анализов на COVID-19 (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 25 июня, вручил ключи от автомобилей «Renault» бригадам, которые берут анализы на COVID-19.



Фото: Василий Голосный

Санитарные автомобили приобретены за средства резервного фонда городского бюджета для мобильных медицинских бригад, которые занимаются забором биологического материала для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил Геннадий Кернес, всего было приобретено 10 автомобилей: по одному на восемь районов города и два – для взрослой и детской поликлиник Московского района, так как этот район самый большой. Автомобили маркированы, между водителем и задним рядом сидений есть антибактериальная перегородка.

«Теперь бригады по усмотрению врача будут приезжать на этих машинах домой к людям, у которых есть симптомы COVID-19, и делать забор биоматериала, чтобы больные никуда не ехали и оставались изолированы», - отметил Геннадий Кернес.

Как пояснил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, всего в городе было создано 18 таких бригад в составе медицинского сотрудника и водителя. Благодаря новым машинам они смогут оперативнее выезжать на все случаи подозрения на COVID-19. Автомобили будут расположены так, чтобы бригаде было удобно доехать в любое место, сделать забор биологического материала и отвезти его в Харьковский областной лабораторный центр для дальнейшего ПЦР-исследования.

«Приезжает бригада, делает забор, кладет материал в пробирку и отвозит его в областной лабораторный центр, где есть все тесты. В зависимости от полученного результата будет приниматься решение о дальнейшем лечении человека. Если у пациента легкая форма - будет лечиться в амбулаторных условиях, а если есть выраженные клинические проявления – одышка, интоксикация, высокая температура и т.д., то предлагается госпитализация в инфекционную больницу», - рассказал Юрий Сороколат.

Он отметил, что эти автомобили не предназначены для перевозки больных, только для забора биоматериала. Чтобы приехала бригада, пациенту с подозрением на коронавирус не нужно искать поликлинику, чтобы сдать анализы, а стоит только позвонить в поликлинику или врачу, с которым у него заключена декларация, и врач примет решение.

Геннадий Кернес сообщил, что в городе принимают все необходимые меры для борьбы с COVID-19. В частности, вчера на сессии городского совета было выделено 2 млн грн субвенции областному бюджету для выплаты доплат медработникам, которые работают с ковидными пациентами.

«В Харьков приезжает много гостей, в том числе из других регионов, фиксируются новые случаи, на которые мы должны реагировать. Есть проблема нехватки врачей, в том числе анестезиологов и других специалистов, поэтому работаем над ее решением. Перечислили средства на обещанные доплаты медикам. Решили помочь, потому что много харьковчан лечатся в областной больнице», - отметил городской голова.

Напомним, что 2020-й год объявлен в Харькове годом медицины, и большое внимание уделяется оснащению городских медучреждений.