30.04.2020 17:47

В Харькове больницы дезинфицируют с использованием современных методов (ФОТО)

В городской клинической больнице № 16 находятся маленькие пациенты с тяжелыми диагнозами. Среди них есть и онкобольные. Санитарная обработка палат проводится всегда по несколько раз в день. А во время пандемии коронавируса мерам безопасности здесь уделяется особое внимание.



Фото: Василий Голосный

«И конечно же, для наших деток особенно важно, что бы они находились чуть-ли не в стерильних условиях. Мы при помощи самих современных, существующих на сегодня, методов и оборудования проводим помывку нашей больницы. Применяя горячий пар, убиваются 99 процентов вирусов и микробов» - сообщила Татьяна Харченко главный врач КП «Харьковская городская клиническая больница №16»



Дезинфекция проводится членами общественной организации «ЗооКонтроль». Координирует их действия, то есть помогает с поиском объектов, требующих обработки, и согласовывает все организационные вопросы Союз деловых женщин Украины. Ибо, по словам президента организации, кто как не женщина разбирается в чистоте. И женщина - прежде всего - мать. Поэтому детские больницы стали объектами номер один в списке для дезинфекции во время карантина не случайно.



«Согласовали все графики с городским советом. Мы, как женщины, беспокоимся, заботимся о нашей семье, о благополучии наших детей. Мы попросили их включиться еще и в медучреждения» - сообщила Виктория Чернышенко, президент общественной организации.



Волонтеры, откликнувшись на призыв мэра приобщиться к борьбе с пандемией коронавируса, ранее предложили взять под свою опеку полицейские учреждения. Где, по согласованному с мэрией графику отделения полиции, патрульные автомобили и разное полицейское оборудование регулярно подвергается дезинфекции горячим паром.



«По просьбе мерии, мы включаем в этот график ряд подразделений здравоохранения. Это городские больницы, которые нам обозначили в городском совете» - сообщил Андрей Ревенко, руководитель общественной организации «ЗооКонтроль».



Шестнадцатая городская клиническая больница стала первым медицинским учреждением, в котором начали проводить санитарную обработку паром. И список большой, поэтому впереди, говорят активисты, у них еще много работы.



Дезинфицирующий раствор под высоким давлением попадает в каждую щель, не оставляя ни единого шанса вирусам, объясняют специалисты. Стерильно чистым помещение становится через полчаса после обработки. Эффект длится до недели.



«Это генератор горячего тумана, заряжается он дезинфицирующим средством «Бланидаз-актив» в такой концентрации, которая людям абсолютно не опасна» - сообщил Андрей Ревенко, руководитель общественной организации «ЗооКонтроль».



Руководитель общественной организации говорит, что таким методом будут дезинфицировать объекты в течение всего карантина. Вице-мэр Светлана Рубан отметила, что с момента его объявления к ней обращается много людей с предложениями помощи Харькову в борьбе с пандемией.



«Это волонтеры, это представители малого и среднего бизнеса. С большим бизнесом, как вы знаете, у нас работает мэр Геннадий Адольфович, там даже целый штаб создан. А люди, которые нам предлагают то, что они могут, то, что у них есть, очень много приходили ко мне, звонили, спрашивали, чем они могут помочь. То есть мы услышали такой отзыв от нашей территориальной общины, за который большое, большое спасибо всем, кто смог дозвониться, найти дорогу и предложить свою помощь» - сообщила Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.