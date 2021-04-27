27.04.2021 16:54

На Салтовской котельной открыли первую в Харькове станцию для производства электроэнергии (ФОТО)

Когенерационная станция для производства электрической энергии начала работу 27 апреля на Салтовской котельной.



Фото: Василий Голосный

В церемонии запуска установки принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, этот проект стоимостью около 5 млн евро был реализован при поддержке Международного банка реконструкции и развития.

Новая станция позволит обеспечить электроэнергией собственные нужды котельной и повысит эффективность использования газа на 30-40%, снизит себестоимость тепловой и электрической энергии, уменьшит вредные выбросы в атмосферу.

«Теперь Салтовская котельная будет работать на своей собственной электроэнергии. Мы понимаем, что необходимо экономить энергоресурсы, а для этого надо вырабатывать электрическую энергию самим. К новому отопительному сезону мы рассчитываем запустить когенерацию и на ТЭЦ-3, и еще на одной котельной, и в целом это даст возможность сдерживать рост тарифов на тепло и горячую воду», - отметил Игорь Терехов.

Также исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал, что до начала отопительного сезона на объектах КП «Харьковские тепловые сети» будут отремонтированы крупные водогрейные котлы, два из них - на Салтовской котельной.

«Мы проверили все котлы и сделаем ремонт везде, где это необходимо. Эта работа закончится до начала следующего отопительного сезона. Также сейчас в городе ведется много перекладок трубопровода. Мы знаем наиболее аварийные участки, поэтому в первую очередь ремонтируем их, чтобы нормально войти в отопительный сезон и провести его на хорошем уровне», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, что на последней сессии Харьковского горсовета на подготовку к отопительному сезону было выделено 200 млн грн.

Справка. Салтовская котельная Московского филиала КП «Харьковские тепловые сети» является одной из крупнейших водогрейных котельных в Европе. Это самая мощная котельная в Украине, которая вырабатывает тепловую энергию на нужды централизованного отопления и горячего водоснабжения в трех районах города: Московском, Немышлянском, Киевском, а также она полностью обслуживает Салтовку. Котельная осуществляет подачу тепла в 1022 жилых дома, 34 дошкольных учреждения, 36 школ, 52 объекта внешкольного образования, 11 лечебных учреждений и 420 других объектов.