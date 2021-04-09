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09.04.2021  15:10   

К 35 годовщине аварии на ЧАЭС в сквере Пожарного проводят благоустройство (ФОТО)

В сквере Пожарного, который расположен недалеко от Южного вокзала, находится стела с именами чернобыльцев, отдавших свою жизнь, спасая мир от атомной катастрофы.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Это одно из тех знаковых мест, куда приходят харьковчане, чтобы почтить память героев - ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
В рамках подготовки города к 35 годовщине трагедии, в сквере начали благоустройство.
 
«Нашему предприятию, СКП «Харьковзеленстрой», Игорь Александрович Терехов дал задание привести сквер Пожарного в порядок. Здесь находится памятник чернобыльцам. Ребята обновляют буквы, зеленое хозяйство садит цветы, приводит в порядок клумбу. Деревья обрезаем, делаем красивый орнамент в этом парке. Пока садим виолу, 7 тысяч сегодня, это микс. А дальше пойдут сальвия, бегония» - сообщила Надежда Зозуля, начальник участка Холодногорская района СКП «Харьковзеленстрой».
 
Вскоре газон, оснащенный специальной системой полива, превратится в цветущий украинский рушник, рассказывают озеленители.
 
Работы по благоустройству в сквере будут продолжаться несколько дней, за это время зеленстроевцы полностью приведут сквер в порядок и в дальнейшем, как всегда, будут поддерживать здесь порядок.

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Тэги:  чаэс, ликвидация, годовщина, сквер, уборка, цветы, харьков
 
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