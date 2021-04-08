08.04.2021 15:07

На Мемориале Славы коммунальщики начали высаживать цветники (ФОТО)

Городские озеленители приступили к первой в этом году высадке клумб на мемориальном комплексе «Слава» в Лесопарке.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Сейчас они создают два больших флага Украины на клумбах, расположенных у входа в комплекс. Высаживают виолу двух цветов - желтую и синюю. Для создания двух крупных цветочных панно с почти 40 000 растений, коммунальщикам необходимо несколько дней. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Сейчас они создают два больших флага Украины на клумбах, расположенных у входа в комплекс. Высаживают виолу двух цветов - желтую и синюю. Для создания двух крупных цветочных панно с почти 40 000 растений, коммунальщикам необходимо несколько дней.

«Как погода стабилизируется, будем засаживать остальную территорию. Это рабатка (клумба) возле проезжей части, входные две стелы, также три боковых стелы. И в центре комплекса, там расположены 4 «мака» и надпись «Пам'ятаємо!». Будут использованы виола различных оттенков, бегония трёх видов, альтернантера и ирезина. Также будет использован инертный материал - декоративный камень и щепа различных оттенков» - сообщила Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой».

А ближе к концу апреля, добавляет Олеся Гуцель, озеленители приступят к работе на других клумбах города. Это будут как обычные цветники, так и тематические. Будет красиво и оригинально, обещают коммунальщики.

«Каждый год у нас неповторим, каждый год клумбы приобретают новые краски, новые формы, новые оттенки и новые идеи. Я думаю, этот год тоже будет ярким, красивым, пёстрым. За цветниками будет надлежащий уход - это ежедневный полив, уборка сорняков, прополка, подкормка растений. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города - пожалуйста, относитесь более бережно к труду наших озеленителей, ведь эта красота создается исключительно для вас! Поэтому давайте оставаться людьми и беречь всё, что находиться вокруг нас!» - обратилась к харьковчанам Олеся Гуцель.