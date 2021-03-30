30.03.2021 17:55

Коммунальщики приводят сад Шевченко в порядок после зимы (ФОТО)

В саду Шевченко сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» выполняют генеральную уборку.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



«Мы производим аэрацию и скарификацию. Простыми словами, машинка проезжает, прокалывает газон, насыщает его кислородом и достаёт из него старый, прошлогодний газон, сено. После чего люди проходят, собирают и всё это вывозится. Также мы занимаемся поливом деревьев, чтобы они получили необходимую влагу, выходя из зимы» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой». Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)«Мы производим аэрацию и скарификацию. Простыми словами, машинка проезжает, прокалывает газон, насыщает его кислородом и достаёт из него старый, прошлогодний газон, сено. После чего люди проходят, собирают и всё это вывозится. Также мы занимаемся поливом деревьев, чтобы они получили необходимую влагу, выходя из зимы» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».

Так же, добавляет Юлия Захарченко, озеленители обрезают и декоративные кусты. Кронируют аварийные ветви, чтобы те не подвергали опасности отдыхающих. Работы предостаточно, резюмируют коммунальщики, и все нужно сделать быстро и качественно.

«Также мы подготавливаем клумбы. Вспушиваем там, где земля уже просохла. И вспушиваем наши тюльпаны, чтобы они дышали. Немного позже мы их удобрим. И так же будем подготавливать другие клумбы к дальнейшей посадке. Когда погода установится, мы будем приступать к высадке цветов. Их будет очень много. Надеюсь, что нашим харьковчанам всё понравится!» - рассказывает Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».