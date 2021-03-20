В Новобаварском районе отремонтируют ряд домов и тротуаров (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 20 марта встретился с жителями Новобаварского района.
Встречи прошли в районе домов по улицам Власенко, Дудинской и Полтавский Шлях. Жители обращались с просьбами о ремонте сетей, подъездов, дорог, благоустройства придомовой территории.
В частности, на 2021 год запланирован ремонт подъездов №1-3 в доме по ул. Дудинской, 4, капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по ул. Полтавский Шлях, 169, 171 и 173 и капитальный ремонт внутриквартальной дороги и тротуара по ул. Юрия Паращука, 11 и 13. Также жители дома по ул. Юрия Паращука, 13 попросили отремонтировать дорогу от их дома до школы №28 и сделать напротив подъезда №1 футбольное поле.
Как отметил Игорь Терехов, городская власть рассматривает каждое обращение.
«Очень правильно, когда жители районов сами нам подсказывают, что нужно сделать. Такого взаимодействия я хочу с харьковчанами. Когда люди говорят, какая локация больше нужна, какую дорогу им необходимо сделать прямо сейчас», - сказал Игорь Терехов.
Кроме того, секретарь городского совета ознакомился с ходом ремонтных работ на ул. Лагерной, 71/1 в Холодногорском районе, где после встречи с жителями дома приступили к строительству тротуара. Также там обустроят ступени и освещение.
«Есть ситуации, на которые власть должна реагировать немедленно. Такая ситуация сложилась здесь. Делаем тротуар, потому что людям нужно было идти по дороге. Также по их просьбе приступили к ремонту входа в дом», - сообщил Игорь Терехов.
Он отметил, что большую часть ремонтных работ в городе выполнят с наступлением теплой погоды. Весной в Харькове начнется комплексное благоустройство. Соответствующий план мероприятий был утвержден на заседании исполнительного комитета городского совета.
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