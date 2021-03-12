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12.03.2021  15:02   

В Харькове высадят около 2 000 000 цветов (ФОТО)

В большинстве своем растения еще совсем маленькие, но вскоре вырастут и станут наполнением многочисленных харьковских цветников.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

«На сегодняшний день в теплицах заложили цветочной продукции около 500 000 ковровых растений, лиственно-декоративных и около 100 000 цветущих. Таких как петуния, герань, бегония» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».
 
По каждой растением ежедневный уход - полив и удобрение. В помещениях поддерживается необходимая температура и влажность. Сейчас у цветоводов идет процесс рассадки и дальнейшее пикирование цветов.
 
Как только что погода станет по-настоящему теплой и весенней, прогреется земля, цветоводы приступят к высадке растений в грунт. Первые клумбы, традиционно появился в знаковых местах Харькова - Зеркальной струе, возле памятника Шевченко и на Мемориале Славы. Коммунальщики прогнозируют, что высадка начнется не раньше середины апреля.
 
«Планы очень большие. Первыми будем высаживать ранне-весенние цветы, такие как виола. Потом появятся тюльпаны, крокусы, которые мы тоже высаживаем в больших количествах. Будет высажено около 2 000 000 цветов, половину из которых мы собираемся вырастить сами. Будем создавать новые цветники как тематические, так и обычные. Я думаю, что харьковчанам понравятся все наши работы!» - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой».

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Тэги:  теплица, цветы, весна, харьков, клумбы, благоустройство
 
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