11.03.2021 17:41

Депутаты Харьковского горсовета ознакомились с работой городского приюта для животных (ФОТО)

Как все обустроено, в каких условиях содержатся животные и чем их кормят - все это смогли увидеть депутаты Харьковского городского совета и их помощники.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Депутатов пригласили на экскурсию в профильное городское КП «Центр обращения с животными», показали помещения, где живут собаки, коты, карантинную зону, колумбарий и контактный центр. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Депутатов пригласили на экскурсию в профильное городское КП «Центр обращения с животными», показали помещения, где живут собаки, коты, карантинную зону, колумбарий и контактный центр.

«Животные все чистые, запаха вообще нет. Все животные сыты, классно все! Я считаю, что в большом городе предприятие крайне необходимое. Если бы этого предприятия не было, у нас бы в Харькове ходили толпы бродячих собак» - рассказывает Александр Касьянов, депутат Харьковского городского совета.

«Такое КП крайне необходимо нашему городу, потому что, так или иначе, нам нужно регулировать количество бездомных животных. Мы увидели, что животные находятся в довольно приличных условиях, в достаточно хорошей форме, в чистоте» - сообщил Игорь Пушкарев, депутат Харьковского городского совета.

За время работы городского КП, начиная с 2012 года, более 7000 бездомных животных нашли свой дом. Ежедневно в харьковском городском приюте ждут встречи с новыми хозяевами около 600 кошек и собак. Все выловленные бездомные животные после вакцинации, ветобработки и стерилизации переводятся в приют, где находятся бессрочно, пока для каждого питомца не найдется хозяин. Все животные получают необходимую ветеринарную помощь и уход. Для этого работает опытный штат специалистов по ветеринаров, администраторов и работников по уходу за животными.

«За прошлый год КП «Центр обращения с животными» было пристроено около 2000 собак и полтысячи кошек. Каждый желающий может прийти в наш центр, выбрать животное. Каждое воскресенье проводятся дни выгула животных, то есть вы можете прийти погулять с животным, присмотреться. И потом забрать это животное и уже в домашних условиях воспитывать его, дарить ему свое тепло, заботу и любовь!» - сообщила Елена Лаптий, главный ветврач городского Центра обращения с животными.