21.01.2021 15:07

Как в Харькове утилизируют новогодние елки (ФОТО)

Работники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывозят со дворов жилых домов новогодние елки и утилизируют их в специальных пунктах.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Об этом сегодня, 21 января, сообщил журналистам начальник службы логистики и диспетчеризации КП «КВБО» Артем Семикопенко.

По его словам, три стационарных пункта утилизации организованы в Индустриальном, Слободском и Немышлянском районах.

«Мы занимаемся этой работой уже не первый год, и у нас есть полное понимание, как ее эффективно провести. Для вывоза елок задействуем мусоровозы, самосвалы, бункеровозы. В микрорайонах также работают мобильные бригады, которые свозят елки на места складирования, где с помощью дробилок также производится их переработка. Просим харьковчан выбрасывать елки в контейнеры для негабаритных отходов или в каком-то одном месте возле дома. Мы их все заберем», - отметил Артем Семикопенко.

По его словам, количество елок, которые утилизируются, постоянно уменьшается. Если в прошлом году было переработано около 80 тыс. штук, то в этом году, по прогнозам, их будет не более 40 тыс. Это объясняется тем, что все больше харьковчан предпочитают устанавливать на Новый год искусственные елки. Полностью закончить работы по утилизации на предприятии планируют до конца января.

«Если кому-то нужны переработанные отходы для отопления домов или чтобы сделать подстилку для животных, можно обращаться на предприятие. Мы бесплатно доставляем измельченные елки всем желающим», - сообщил Артем Семикопенко.