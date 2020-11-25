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25.11.2020  15:47   

ФОТО: Коммунальщики восстанавливают дом, пострадавший после ужасного пожара (РЕДПОСТ)

Коммунальные службы Харькова продолжают бороться с последствиями масштабного пожара, два месяца назад разрушившего часть второго этажа в доме по улице Конторской 18.


Фото: Василий Голосный
Чтобы осадки не попадали в квартиры, кровлю перекрыли временным материалом, проведено временное электроснабжение. За счет бюджета города, говорят коммунальщики, планируется восстановить все пострадавшие участки.
 
«В связи с тем, что дом этот - памятник архитектуры, работу разбили на несколько этапов. На первом этапе выполнены работы по временному накрытию кровли. Второй этап, в настоящее время выполняется техническая документация, это проект на электроснабжение и проект на капитальный ремонт кровли, ремонт фасада и ремонт деревянных перекрытий. Будет выполнен проект и по этому проекту весной начнутся работы» - сообщил Александр Куприянов, начальник отдела обследований и планирования КП «Жилкомсервис».
 
Также коммунальщики планируют сделать капитальный ремонт подъезда и заменить поврежденные окна. Для восстановления элементов здания будут привлекать различные профильные службы, далее - соответствующие экспертизы, а после принятия решений проведут тендер.
 
«Процедура изготовления документации очень протяженная во времени, из-за того, что дом является памятником архитектуры. Много согласований с архитектурой, это все долго тянется» - сообщил Александр Куприянов, начальник отдела обследований и планирования КП «Жилкомсервис».
 
Сейчас помещение, ставшее эпицентром пожара, не пригодно для проживания. Коммунальщики говорят, что поэтапно его восстановят и в доме на втором этаже вновь можно будет жить.
 
Коммунальщики призывают соблюдать правила пожарной безопасности, не курить в постели и следить за состоянием электроприборов в квартирах.

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Тэги:  пожар, ремонт, харьков, конторская, жилкомсервис
 
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