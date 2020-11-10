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10.11.2020  15:16   

ФОТО: В Харькове продолжается ремонт старого жилого фонда (РЕДПОСТ)

В Харькове бригады коммунальщиков проводят ремонты подъездов многоэтажек. Дом № 8 по улице Косарева, Индустриальный район. Уже к концу недели второй подъезд этой пятиэтажки будет не узнать, говорят коммунальщики.


Фото: Василий Голосный
Подъезд был в ужасном состоянии. Штукатурка на некоторых стенах отпала полностью, от краски тоже было лишь воспоминание. А уже скоро подъезд станет чистым, светлым, как новенький.
 
«По данному подъезду поступило обращение через социальные сети к мэру. Состояние подъезда, так как не ремонтировался очень давно, было не самым лучшим. Бригадой рабочих были проведены подготовительные работы, выполнена шпаклевка, грунтовка, восстановлен слой, нанесено фактурное покрытие на стены и проведена покраска» - сообщил Александр Кузьменко, начальник отдела технического надзора КСП «Инженерные сети».
 
Бригаде строителей, добавляет Александр Кузьменко, осталось еще восстановить окна. В ходе работ в подъезде устанавливают светильники, новые и энергосберегающие, и вдобавок приводят в порядок сети провайдеров. После выполнения работ объект проверят специалисты технадзора профильного городского КП.
 
«В целом, на этот год, планировалось отремонтировать около 3 000 подъездов. На сегодняшний день 2 500 выполнены и порядка 300 находятся в работе, порядка 100 на завершающей стадии. По поводу приёмки работ - все подъезды выполнены качественно, согласно строительных норм и правил. Проверка осуществляется инженерами технического надзора на соответствие объемов выполненных работ и качества используемых материалов» - сообщил Александр Кузьменко, начальник отдела технического надзора КСП «Инженерные сети».

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Тэги:  ремонт, хтз, харьков, подъезд
 
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