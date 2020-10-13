13.10.2020 10:13

Харьковские дворники: Жители бережнее относятся к нашей работе и это радует! (РЕДПОСТ)

На проспект Жуковского 11,13 и 15, кажется, до сих пор лето: везде зеленые газоны, клумбы с яркими разноцветными цветами, необычные ландшафтные зоны.



Фото: Василий Голосный

«Много труда, мы старались. Лето было засушливое. Поэтому прополка и ежедневный полив. И, к тому же, постоянно удобряем цветы и почву под ними. В последнее время жители бережнее относятся к нашей работе и это радует! Стараются не вырывать цветы, не ломать, всегда спасибо говорят. И это, правда, очень здорово, когда тебе говорят спасибо и ценят это!» - говорит Анжела Борисова, дворник.



Ценить и уважать труд дворников и озеленителей есть за что, говорят местные жители. Ведь обычный двор в спальном районе превратился в мини-парк. Тут и цветники везде, и альпийские горки, и рокарии. А входы в подъезды украшают картины, нарисованные собственноручно. Уже сейчас коммунальщики размышляют над планами по благоустройству на следующий, 2021 год. Секретов не выдают, однако, говорят, замыслов много. И они готовы воплотить их в жизнь на радость горожанам.



«На сегодняшний день у нас уже собраны семена, которых достаточно будет для посева. В основном, мы работаем своими семенами, они не боятся ни жары, ничего. Долго цветут и радуют жителей. Также многолетних цветов у нас много, которые будем рассаживать, кустов у нас много. Ну и остальные клумбы, цветники, альпийские горки и рокарии - мы тоже это всё планируем. В следующем году мы хотим поменять стиль, чтобы у нас всё было совершенно другое. Озеленение у нас на первом плане, потому что когда зелено - это уже красиво! Оно радует глаз! Ну и плюс к этому декор!» - сообщила Валентина Кротова, начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство».