18.09.2020 10:15

Фоторепортаж: В Индустриальном районе появился новый сквер (РЕДПОСТ)

Тематический сквер открыли сегодня, 17 сентября, в районе дома по ул. Библика, 2-а.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства, возле дома была большая территория, которую решили благоустроить. Работы были начаты в прошлом году. Сначала коммунальщики установили игровую площадку по просьбе жителей, а потом приступили к строительству мини-парка. Этим летом сделали новые аллеи, одну из которых выложили тротуарной плиткой, разбили клумбы и установили новые скамейки. А на деревьях повесили светодиодные фигуры, чтобы вечером была уютная атмосфера .



Роман Нехорошков отметил, что поскольку в Индустриальном районе сложилась традиция создавать тематические локации, сквер на ул. Библика решили посвятить культуре древних скифов.



«Сейчас активно обсуждается возвращение скифского золота в Украину, поэтому родилась такая идея. Приняли решение установить каменные композиции с изображением скифских орнаментов, а когда увидели коллекцию скифского золота - вырезать декоративные элементы из металла и изобразить тигра, льва и других животных. Скифы часто изображали животный и растительный мир, поэтому мы еще сделали тематический рокарий», - рассказал Роман Нехорошков. По его словам, в конце октября в сквере планируется установить еще несколько каменных тематических скульптур.



Роман Нехорошков отметил, что всего в городе более 3 тыс. дворов, где нужно создать места для отдыха, спорта и игр. Поэтому коммунальщики в соответствии с планом ремонтируют и благоустраивают придомовые территории.



На открытии сквера работникам коммунальных предприятий «Харьковблагоустройство», «Жилкомсервис» и «Харьковжилстрой», которые приняли участие в создании этого сквера и других мест отдыха, вручили грамоты Департамента жилищного хозяйства и Администрации Индустриального района.



Председатель районной администрации Ольга Вельможная поблагодарила коммунальные службы за важную для каждого жителя города работу.



«Спасибо вам от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и всех харьковчан за то, что своими руками создаете такую красоту. Хотелось бы попросить жителей сохранять все, что создается, а мы продолжим делать наш город и район красивее и комфортнее», - подчеркнула Ольга Вельможная.



Отметим, также в этом году в Индустриальном районе отремонтировали 262 входные группы в 130 домах, заменили 16 купе-лифтов, выполнили ремонт кровли в 117 жилых домах, отремонтировали 43 внутриквартальные дороги, обновили 32 объекта улично-дорожной сети, установили 14 детских и 6 спортивных площадок для занятий воркаутом.



Кроме того, в Индустриальном районе был открыт pet-friendly двор «Кот и пес», где для жителей микрорайона проводит мероприятия Центр обращения с животными, а в скором времени планируется достроить еще один сквер, посвященный стоматологии.