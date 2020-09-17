17.09.2020 19:07

Фоторепортаж: В харьковских дворах продолжается установка и ремонт детских площадок (РЕДПОСТ)

Городские коммунальщики продолжают работы по установке и ремонту игровых форм. Следят за их состоянием и безопасностью. Там где необходимо, дополняют существующие площадки дополнительными элементами.



Фото: Василий Голосный

Двор по проспекту Льва Ландау, 6, Слободской район. Здесь, по просьбе местных жителей и по распоряжению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, коммунальщики обновили зону отдыха, на которой ежедневно развлекается немало детей.



Коммунальщики отремонтировали существующую детскую площадку - все ее детали, которые со временем пришли в негодность, заменили, покрасили. Также дополнили объект новыми, современными формами. Кроме этого, во дворе продолжается комплексное благоустройство. Одним словом, делают все для комфорта людей.



«По данному адресу происходит комплексное благоустройство. Тут полностью обновили освещение. Так же, планируется уложить тротуарные дорожки. Неоднократно поступали обращения, звонки, письма местных жителей по дополнению детского оборудования, так же спортивного. Было много элементов, которые износились и требовали обновления. Наши специалисты выехали на адрес и тщательно его обследовали, выявили поломанные элементы и заказали ремкомплекты. По завершению ремонтных работ будет полностью спланирована данная территория песком» - сообщил Артем Кравченко, начальник отдела по обслуживанию детских и спортивных площадок КП «ХРБП».



Выезжать на ремонты детских и спортивных площадок, добавляет Артем Кравченко, бригадам предприятия приходится каждый день. Заявки коммунальщики получают как от профильного Департамента, участков «Жилкомсервиса», так и от городской диспетчерский службы "15-62".



«В этом году уже отремонтировали 3 357 элементов, также планируется отремонтировать ещё 353. Каждый день звонят люди. Каждый день мы снимаем аварийность, восстанавливаем площадки - детские, спортивные. Также в этом году производили покраску элементов на детских и спортивных площадках - 4 000 элементов уже окрашено. 215 элементов осталось покрасить. Было установлено 179 детских площадок в этом году, ещё планируется установить 24 площадки. И спортивных, 70 площадок, уже установлено» - сообщил Артем Кравченко, начальник отдела по обслуживанию детских и спортивных площадок КП «ХРБП».