14.09.2020 16:35

В Харькове коммунальщики продолжают ремонтировать подъезды многоэтажек (ФОТО)

Свежевыкрашенные стены, белый потолок, новые энергосберегающие светильники на каждом этаже и обновленные окна. Такими скоро будут подъезды многоэтажки по улице Героев Труда, 47-Д, в 533-м микрорайоне Салтовки.



Фото: Василий Голосный

Здесь сейчас усиленно работают городские коммунальщики. Стартом к выполнению работ было обращение жителей дома к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. Комиссия, обследовав данный объект, включила его в титульный список ремонтов на 2020 год и уже через некоторое время строительная бригада приступила к проведению ремонта.

Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

Здесь 4 подъезда жилых, они были в очень плохом состоянии. После рассмотрения обращений было принято решение приступить к работе. 2 подъезда уже готовы на 100%, 3-ий - 80% и 4-ый - 60%. Планируем в течении 10 дней всю эту работу закончить и сдать заказчику.

Любовь Филипповна жительница дома:

Ремонтом мы довольны очень. Очень хорошие мастера, мальчики очень хорошие, трудолюбивые. Честно работали и мы очень довольны. Чисто и аккуратно всё! Если обращаемся, то он выполняет, мы очень довольны и ценим его труд, что он отзывчивый. Мы благодарны ему! Желаем Геннадию Адольфовичу в первую очередь здоровья и успехов в работе! Мы очень довольные его работой!

Евгения Кузьминична жительница дома:

Приходили очень рано к 8.00, а, может, даже раньше. И уходили вообще было темно, или в 9 вечера, или начало десятого. Хорошо работали. Сделали хорошо! Можете зайти посмотреть. Классно! Геннадий Адольфович, здоровья Вам, счастья и спасибо, что Вы помогаете!

На каждом из объектов коммунальщики используют индивидуальный подход. Говорят, обязательно советуются с жильцами дома, слушают просьбы и советы.

Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

Нашему предприятию на этот год поручено отремонтировать 502 подъезда. На сегодняшний день сделано уже 298 и сдано заказчику, 190 подъездов - в работе, с разным процентом готовности, но в среднем это около 80-90%. Процесс сдачи, оформление документов - тоже требует времени. Мы ставим "выполнение" только тогда, когда все абсолютно вопросы, и производственные, и документы - все закончены, вот тогда это 100%. У нас в работе сейчас 190 подъездов. Всё это сделаем в сроки, утверждёнными Департаментом.