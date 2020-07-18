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18.07.2020  14:36   

Как в Харькове ремонтируют крыши домов (ФОТО)

Капитальный ремонт шиферной кровли проводят коммунальщики в жилом доме по переулку Академика Подгорного, 5 в Немышлянском районе.


Фото: Василий Голосный

Как сообщила начальник отдела подготовки работ по капитальному ремонту КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Татьяна Алябьева, объект был внесен в план ремонтов на 2020 год после обращения жителей дома к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. На сегодняшний день работы выполнены на 70%.

«Кровля этого дома была крайне изношена, было очень много сколов и трещин. Общая площадь крыши составляет 950 кв. м. На объекте уже заменен старый шифер на профнастил, обрешетки и стропильная система», - отметила Татьяна Алябьева.

Она добавила, что в планах предприятия на 2020 год выполнить капитальный ремонт шиферных кровель на 49 жилых домах, мягких - на 21 объекте. На сегодняшний день уже восстановлено около 70% шиферных и 55% мягких крыш.

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Тэги:  ремонт, кровля, харьков
 
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