18.07.2020 10:24

В Харькове зафиксировали превышение показателей выбросов нефтепродуктов в канализацию (ФОТО)

Превышение нормативных показателей выбросов нефтепродуктов - с такой проблемой столкнулись в коммунальном предприятии «Харковводоканал». Констатируют - фиксируются масштабные нарушения.



Фото: Василий Голосный

Сейчас в Харькове стали актуальной проблемой незаконные выбросы нефтепродуктов от промышленных предприятий - станций технического обслуживания и автомоек в очистные сооружения и канализацию Харькова. Основными функциональными задачами КП «Харьковводоканал» является как поставка воды в город и части регионов области, так и принятие стоков от населения и юридических компаний города и их дальнейшая очистка.



«Есть проблема с превышением этих предельно допустимых норм, как по биологическим, так и по химическим показателям, в том числе и по нефтепродуктам. В частности, в течение 2019 было зафиксировано наличие в стоках предприятий частей нефтепродуктов, в том числе по 460 предприятиям и по почти 90 предприятиям эти установленные нормативные показатели были превышены» - сообщил Тарас Грущак, заместитель генерального директора, директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал».



В частности, отмечают на предприятии, это касается предприятий тяжелой промышленности, автомоек, сто, а также тех предприятий, которые имеют значительные автопарки. Превышение норм, в том числе по нефтепродуктам, приводит к необходимости применения штрафных санкций к предприятиям-нарушителям.



«Так, в течение прошлого года к предприятиям, которые допустили превышение в стоках величины нефтепродуктов было применено штрафных санкций на сумму около миллиона ста тысяч гривен. Всего за превышение предельно допустимых величин в стоках по всем параметрам, в том числе биологических, химическим за 2019 год предприятием было применено санкций почти на 17,5 миллионов гривен» - сообщил Тарас Грущак.



И как следствие таких нарушений - на очистных сооружениях «Харьковводоканала»: Диканевских и Безлюдовских приходится проводить дополнительные мероприятия по очистке принятых стоков с дополнительным использованием биологических, химических элементов, электроэнергии. То есть делается все, чтобы очищенные сточные воды сбрасываются в пределах Харькова, не влияли на качество питьевой воды, подаваемой горожанам. Как отметил Тарас Грущак, это несет сверхурочные затраты предприятия:



«Более того, ежедневно ведомственными аттестованными химико-бактериологическими лабораториями предприятия на очистных сооружениях проводится анализ как канализационных стоков, поступающих на очистные сооружения, так и очищенных стоков на выходе из очистных сооружений. На протяжении всего 2019 и текущего года очистные сооружения работают в штатном режиме, превышений очищенных стоков на выходе допущено не было» - отметил Тарас Грущак.



По результатам обследований крупнейших загрязнителей КП «Харьковводоканал» были внесены 22 предписания и предложения по проектированию и возведению локальных очистных сооружений. И некоторые предприятия уже на стадии их строительства. Именно они, по мнению специалистов предприятия, смогут обеспечить нормативное качество стоков.



«Наличие тех или иных элементов в уже сброшенных очищенных водах на четко нормативно установленных нормах, предприятие эти нормы выдержало. Более того эти нормы могут различаться для разных предприятий нашей сферы, учитывая места забора и сброса воды» - сообщил Тарас Грущак, заместитель генерального директора, директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал».