Главная Фото ЖКХ На проспекте Независимости в Харькове высадили десятки тысяч цветов (ФОТО)
03.06.2020  15:27   

На проспекте Независимости в Харькове высадили десятки тысяч цветов (ФОТО)

Ранее здесь были тысячи желтых тюльпанов - теперь желтый тагетис. Городские озеленители продолжают радовать своими новыми работами. Одна из таких - на проспекте Независимости, на зеленой зоне возле памятника основателям Харькова.


Фото: Василий Голосный
«В промежутках между дождями мы выкопали тюльпаны. Начали посадку тагетиса. Здесь будет посажено порядка 50 000 таких цветов, как лимонный и жёлтый - цвет солнца, радости, яркий и красивый.  Поверьте, мы вкладываем душу в посадку каждого цветочка. На это уходит много труда, трудится очень много людей. Надеюсь, что харьковчане будут радоваться этим ярким цветам» - сообщила Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой».
 
Высадить полностью, весь рисунок на зеленой зоне, добавляет Юлия Захарченко, цветоводы планируют как можно быстрее. Далее будут тщательно и ежедневно ухаживать за растениями. Время от времени обогащать их удобрениями для лучшей приживаемости и стимуляции роста. Будут прорывать сорняки и поливать в жаркие дни.
 
«С начала посадочного сезона мы посадили уже достаточное количество клумб, особенно в центре города. Например, возле театра оперы и балета -  у нас там посажена виола. В саду Шевченко больше 14 клумб, которые мы уже тоже высадили. Там разнообразный цветок, разнообразная декоративная щепа и мраморная галька. Впереди у нас ещё много клумб, локаций, которые мы так же будем украшать разнообразными цветами. Которые, опять же, не будут похожи друг на друга. Это наша маленькая тайна и пока что её мы раскрывать не будем. Также хочу обратиться - не топчите, не вырывайте. Не губите наш труд! Хотите, приходите, фотографируйтесь, любуйтесь, наслаждайтесь красотой, но не губите!» - сказала Юлия Захарченко.

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Тэги:  цветы, клумба, харьков, озеленители, харьковзеленстрой
 
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