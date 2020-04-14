На Зеркальной струе в Харькове проходит второй этап реконструкции (ФОТО)

Пока на улицах Харькова минимум людей и транспорта, для харьковских коммунальщиков идеальная пора для проведения работ. Сквер Победы, что в районе Зеркальной струи и храма Женщин Мироносиц - одна из локаций, где сейчас идет вторая очередь реконструкции.
В прошлом году здесь успели выполнить значительный объем работ. Сейчас укладывают гранитом пешеходную зону возле одного из главных символов Харькова - Зеркальной струи.
«Чаша фонтана, сама ротонда - все это было фактически возведено заново. Остался только металлический шпиль , мы его реставрировали. В этом году заканчиваем. Как только нам позволила погода, приступили к замене покрытия на гранит в пешеходной зоне, зоне остановки общественного транспорта. Работы рассчитываем закончить в кратчайшие сроки» - сообщил Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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