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14.04.2020  17:44   

На Зеркальной струе в Харькове проходит второй этап реконструкции (ФОТО)

Пока на улицах Харькова минимум людей и транспорта, для харьковских коммунальщиков идеальная пора для проведения работ. Сквер Победы, что в районе Зеркальной струи и храма Женщин Мироносиц - одна из локаций, где сейчас идет вторая очередь реконструкции.


Фото: Василий Голосный

В прошлом году здесь успели выполнить значительный объем работ. Сейчас укладывают гранитом пешеходную зону возле одного из главных символов Харькова - Зеркальной струи.

«Чаша фонтана, сама ротонда - все это было фактически возведено заново. Остался только металлический шпиль , мы его реставрировали.  В этом году заканчиваем. Как только нам позволила погода, приступили к замене покрытия на гранит в пешеходной зоне, зоне остановки общественного транспорта. Работы рассчитываем закончить в кратчайшие сроки» - сообщил  Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства.

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Тэги:  реконструкция, зеркальная струя, харьков
 
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