14.04.2020 17:44

На Зеркальной струе в Харькове проходит второй этап реконструкции (ФОТО)

Пока на улицах Харькова минимум людей и транспорта, для харьковских коммунальщиков идеальная пора для проведения работ. Сквер Победы, что в районе Зеркальной струи и храма Женщин Мироносиц - одна из локаций, где сейчас идет вторая очередь реконструкции.



Фото: Василий Голосный

В прошлом году здесь успели выполнить значительный объем работ. Сейчас укладывают гранитом пешеходную зону возле одного из главных символов Харькова - Зеркальной струи.



«Чаша фонтана, сама ротонда - все это было фактически возведено заново. Остался только металлический шпиль , мы его реставрировали. В этом году заканчиваем. Как только нам позволила погода, приступили к замене покрытия на гранит в пешеходной зоне, зоне остановки общественного транспорта. Работы рассчитываем закончить в кратчайшие сроки» - сообщил Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства.