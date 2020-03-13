Главная Фото ЖКХ В Харькове в 2020 году отремонтируют около 3 тысяч подъездов (ФОТО)
13.03.2020  12:25   

В Харькове в 2020 году отремонтируют около 3 тысяч подъездов (ФОТО)

Около 3 тыс. подъездов в жилых домах харьковчан планируют отремонтировать бригады КСП «Инженерные сети» в 2020 году.


Фото: Василий Голосный
Как сообщил сегодня, 13 марта, начальник отдела технического надзора КСП «Инженерные сети» Александр Кузьменко, сейчас ремонт проводится на 300 объектах. В частности, одна из бригад предприятия восстанавливает подъезд в доме по ул. Героев Труда, 68-б.
 
По словам Александра Кузьменко, с просьбой провести там ремонтные работы жильцы подъезда обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме. 
 
«Работы были начаты неделю назад. Сейчас проводится фактурное покрытие стен, на следующем этапе будет восстановлено освещение в подъезде - мы установим там новые светильники и остеклим окна», - сообщил начальник отдела.
 
Он отметил, что внутренние работы займут еще две недели, после чего коммунальщики приступят к ремонту входной группы. «Будет выполнена герметизация козырька с восстановлением рулонного покрытия, отремонтированы ступени, оштукатурены и окрашены стены при входе в подъезд», - рассказал Александр Кузьменко.
 
Полностью завершить ремонт подъезда по ул. Героев Труда, 68-б коммунальщики рассчитывают через три недели.
 
Всего в этом году в КСП «Инженерные сети» планируют отремонтировать подъезды в 1,3 тыс. жилых домов, в 120 из которых ремонт уже завершен.
 
Напомним, с просьбой о ремонте подъезда харьковчане могут обратиться в городскую службу «15-62», участки КП «Жилкомсервис», в районные администрации по месту жительства, а также к городскому голове во время личного приема.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт, подъезд, харьков
 
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