06.03.2020 16:43

Харьковские озеленители готовятся к новому сезону высадки клумб (ФОТО)

Увидеть работу городских цветоводов во всей красе харьковчане и гости Первой столицы смогут уже совсем скоро. Планы на этот год не меньше, чем на прошлый: больше 2000000 разноцветных растений, которые будут радовать глаз на протяжении всей весны лета и части осени.



Фото: Василий Голосный

«Трудоёмкая очень работа. Семена очень мелкие сеются, потом пикируются по 300 штук в ящик, а потом высаживаем в горшочки. А затем уже будем по мере вырастания высаживать в открытый грунт в городе», - рассказывает Светлана Власенко, цветочница.

Светлана Власенко добавляет, что даже подсчитать невозможно сколько она за годы своей работы высадила цветов. Счет идет на десятки миллионов растений:

«36 лет здесь работаю, даже не могу вам сказать сколько я распикировала и посадила. Я в день 1 000 - 1 100 высаживаю, а пикируем по 3 000. Очень приятно, очень красиво, очень радуемся! Если бы ещё жители города относились с пониманием к нашему труду и понимали, как это тяжело выращивать. Но тем не менее, мы стараемся для гостей города, для жителей города Харькова!»

Также в теплице растут растения, которые не цветут, но является неотъемлемой частью городских клумб. Ахирантес или Соломоцвет, Ахирант из семейства Амарантовые. Многолетнее травянистое растение много лет используется городскими озеленителями. Размножают ахирантес черенкованием.

«Берём, обрезаем подходящий для черенкования. Верхушечку режем, замачиваем, в горшочки и всё. Через 2 недели пойдёт уже в рост, а уже через месяц нужно будет на клумбе. Буквы "Мы любим Харьков" - это тоже вот этим пишут. Оббивают клумбы, посередине петуния, а по краю идёт такой вот бордюрчик» - рассказывает Елена Попова, цветочница.

А вот петунии, хотя пока еще в миниатюре. Красные, белые, фиолетовые и разноцветные. Их здесь десятки тысяч.

«Её нужно ежедневно поливать, потом пропалывать, в общем много приложить труда, чтобы получилось хорошее и красивое растение. Готовим для посадки в город, чтобы город был красивый и чтобы радовал харьковчан» - рассказывает Надежда Середенко, цветочница.