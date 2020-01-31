31.01.2020 14:52

«Харьковводоканал» проводит масштабные работы по замене внутридомовых канализационных систем (ФОТО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» регулярно выполняет плановые выезды на проблемные и аварийные объекты города. Так произошло и в случае обращения от жителей дома по адресу проспект Индустриальный, 65/51.



Фото: Василий Голосный

Отреагировали оперативно и приступили к работе по замене канализационных стояков, которые находились в подвале. На ремонт понадобилось две недели.

«В некоторых случаях все зависело от доступа в квартиры на первых этажах. Здесь, в этом доме, находятся 12 стояков, сегодня мы заменили 11, оставшийся планируем в ближайшее время закончить. После выполненных работ внутридомовая система канализации здесь будет работать исправно, трещин нет, вода наружу выливаться не будет. Здесь не будет дискомфорта для жителей с запахом в подвале» - сообщил Валерий Харлан, начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал».

Кроме реагирования на аварийные ситуации, городским предприятием проводится осмотр всех своих объектов. После чего составляется список на проведение ремонтов. От срочных, которые нужно выполнить быстро, и текущих, которые заносятся в плановые работы.

«У нас были проблемы с тем, что у нас были постоянные выбросы канализации, но реагировали всегда быстро и устраняли недостаток. У нас плохо текла холодная вода, я обращалась, они пришли что-то там прочистили, и вода стала течь нормально. Никто никогда не отказывал ни в чем. Они в этот же день приходили» - рассказывает Ирина Никитина, жительница дома.

Валерий Харлан рассказал, какой должна быть последовательность действий в случае возникновения поломок или аварийных ситуаций с сетями КП«Харьковводоканал» в домах харьковчан:

«Либо обратиться к мастеру участка, который обслуживает данный микрорайон жилых домов, либо обратиться на многоканальную круглосуточную службу КП «Харьковводоканала»: 15-33. 15-33 принимает заявки по любым вопросам: от аварий в подвале до начислений».