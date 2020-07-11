11.07.2020 10:20

В Харькове показывают проект художницы, посвященный разрушительной деятельности человека (ФОТО)

В Харьковской муниципальной галерее стартовал персональный проект Василисы Буряник, одной из самых интересных молодых художниц из Львова.



Фото: Василий Голосный

Проект Nude проводит параллели между биологическим телом человека и опустошенными ландшафтами природы, словно намекая, что мы тождественны, взаимосвязаны и одинаково уязвимы.



На создание проекта художницу вдохновили пейзажи Карпат, которые превратились в пустыню в результате вырубки лесов. Василиса отмечает, что последствия человеческой деятельности мы можем наблюдать на всей территории Украины: пожары в ее центральной части, разрушения на территориях, на которых ведутся боевые действия.



Материалом для работ стал любимый автором прозрачный нейлон. Образы она создает с помощью печати, аппликации, вышивки и огня. Накладывая слои текстиля, художница достигает прозрачности и взаимодействия различных элементов в одном месте - через панораму природы проглядывает кожа человека. Течения и ручьи кажутся сосудами или нервными окончаниями.



Харьковские зрители будут первыми, кто увидит проект Nude в полном объеме. Познакомиться с творчеством Василисы харьковчане имели возможность во время прошлогодней Биеннале молодого искусства на экспозиции в здании гостиницы Харьков, где художница представила проект "Фрагменты организмов" - аквариумы с образами краснокнижных животных.

Реализация проекту Nude стала возможной благодаря поддержке Евгения Оберемко.



Василиса Буряник - украинская художница, живет и работает во Львове. Родилась в 1985 году, в 2004 закончил Ужгородский колледж искусств им. А. Эрдели, в 2010 году закончила Львовскую национальную академию искусств (кафедра художественного текстиля).

Первая персональная выставка Буряник под названием «Жанры» прошла в 2003 году в Ужгороде. С тех пор художница приняла участие в 20 выставках и пленэрах. Участница Всеукраинской биеннале «Текстилизм-8» (Львов, 2011), Второй национальной Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019), участница стипендиальной программы «Gaude Polonia» (Варшава, 2013).



Выставка доступна для посещения с 10 по 29 июля.

Адрес галереи: Чернышевская, 15.