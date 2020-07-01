01.07.2020 11:27

В Харькове открылась выставка известного индийского художника (ФОТО)

В художественной галерее им. Генриха Семирадского открылась выставка графики известного самобытного индийского художника Шри Чинмоя.



Фото: Василий Голосный

Свое искусство мастер назвал «Jharna-Kala», что в переводе с бенгальского означает «Fontain-Art» - «Фонтан-искусство».



Шри Чинмой использовал различные техники и материалы - акварель, гуашь, фломастеры, тушь на изготовленной вручную тайской бумаге с включением лепестков цветов и специально изготовленные резинки и кисти, которые создают эффект легкости мазка и филигранности формы.



Радостные рисунки птиц, образ которых проходит через все творчество художника, напоминают каллиграфию дзен-буддизма. Образ птицы занимает особое место в творчестве художника. Это метафорическое выражение устремления души, или внутреннего «Я», которое стремится выйти за пределы приличия, расширяя ощущение свободы и независимости.



Шри Чинмой (1931-2007) - родился в Индии. С 60-х годов проживал в Нью-Йорке. Начал рисовать в 43-летнем возрасте. Его наследие насчитывает около 200000 картин и 16000000 рисунков птиц. Написал 1600 книг, составил 20000 музыкальных произведений, провел 800 концертов Мира. Постоянно читал лекции о Мире в самых известных университетах мира, таких как Гарвардский, Кембриджский, Принстонский, Йельский, Стэнфордский, Колумбийский, Оксфордский, Токийский. С 1970 года дважды в неделю Шри Чинмой проводил Медитации Мира для делегатов и служащих ООН. Был номинированным на Нобелевскую премию мира 2007 года.



Выставка проходит с 30 июня по 9 июля в северном корпусе ХНУ им. В. Н. Каразина

(Вход со стороны здания Госпрома), Площадь Свободы, 6. Время работы : с 12.00 до 19.00, без выходных, вход свободный.