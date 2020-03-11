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11.03.2020  10:25   

В Харькове проходит выставка масляной живописи «Арт-весна» (ФОТО)

В большом зале ИВЦ «Бузок» (ХНАТОБ) с 7 по 19 марта проходит выставка масляной живописи «Арт-весна».


Фото: Василий Голосный

На выставке представлены картины разнообразных стилей и направлений современной живописи.

Здесь присутствуют камерные по характеру натюрморты в духе старых мастеров, реалистичные и фэнтезийные пейзажи, жанровые сюжеты, романтические цветочные композиции, портреты.

Картины выполнены в различных техниках: классическая многослойная живопись, динамичные импрессионистские мазки, работа мастихином.

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Тэги:  выставка, бузок, харьков, живопись, арт-весна
 
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