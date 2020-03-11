В Харькове проходит выставка масляной живописи «Арт-весна» (ФОТО)

В большом зале ИВЦ «Бузок» (ХНАТОБ) с 7 по 19 марта проходит выставка масляной живописи «Арт-весна».
На выставке представлены картины разнообразных стилей и направлений современной живописи.
Здесь присутствуют камерные по характеру натюрморты в духе старых мастеров, реалистичные и фэнтезийные пейзажи, жанровые сюжеты, романтические цветочные композиции, портреты.
Картины выполнены в различных техниках: классическая многослойная живопись, динамичные импрессионистские мазки, работа мастихином.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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