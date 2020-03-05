05.03.2020 21:36

Комикс, граффити и аниме: в Харькове открылась выставка «Paradise Day» (ФОТО)

5 марта в ЕрмиловЦентре открылся «Paradise Day» - мультимедийный проект украинского художника Сергея Якименко, суммирующий творческую деятельность художника за последние несколько лет.



Фото: Василий Голосный

В рамках проекта представлены масштабные полотна, неоновые надписи, объекты и видео-арт. Композиционная игра, по замыслу, свободно объединяет новейшие художественные направления и жанры, среди которых комикс, граффити и аниме.

Первые идейные размышления появились еще в 2014 году, когда большинство новых произведений художника были созданы на картонных коробках. Сергей признается, что использовал пакеты не только как место для сортировки и хранения визуальных произведений, а как собственно предмет искусства, который связан с темой человеческой памяти и частной жизни, то есть сами воспоминания становятся новыми инструментами художника.

Выставка будет работать с 5 марта по 5 апреля 2020 года с 12:00 - 20:00. Выходной - понедельник.