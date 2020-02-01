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01.02.2020  17:20   

В Харькове проходит выставка живописи и графики «Мое искусство» (ФОТО)

В галерее «Бузок» проходит персональная выставка живописи и графики Натальи Роспутько - Чеботаревой «Мое искусство».


Фото: Василий Голосный

В своих работах Наталья изображает красоту окружающего мира, подчеркивая, что все живое связано друг с другом. И духовное, и физическое состояние человека сильно зависит от состояния природы вокруг него, которую он, тем не менее, загрязняет.

На выставке «Мое искусство» представлены работы, выполненные как в графических техниках, так и живописные полотна. В зале собраны лучшие произведения Натальи Роспутько - Чеботаревой за период творчества с 2000 по 2019 год.

Художница родом из г. Константиновка Донецкой области. В 2004 году окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды, получив педагогически - художественное образование.

С 2005 года активно работает как художник. Принимает участие в выставках Союза Художников Украины, в совместных выставках Харькова, организует персональные выставки живописи и графики.
Работы мастерицы находятся в частных коллекциях Украины и за рубежом.

Выставка проводится в ИВЦ «Бузок» (ул. Сумськая, 25) по 8. 02.2020 года.

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Тэги:  выставка, бузок, харьков, картины
 
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