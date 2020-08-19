Геннадий Кернес прокомментировал испытания первого троллейбуса с запасом хода (ФОТО)

19.08.2020 16:58

Город покупает 50 таких машин, чтоб они заезжали в районы, где нет контактной сети.

Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост в своем Телеграмм-канале.

Сегодня на Северной Салтовке начались испытания первого троллейбуса с запасом хода. Как я обещал, город покупает 50 таких машин, чтоб они заезжали в районы, где нет контактной сети.

Первый рейс прошел по плану: от терминала у метро Героев Труда по проводам, на повороте с Академика Павлова на Дружбы народов водитель опустил штанги и до конечной проехал автономно, как электробус. Точно также - обратно.

Машины нужно освоить, рассчитать заряд аккумулятора для разных маршрутов. Но уже понятно, что решение - оптимальное. Следующее направление, скорее всего – на Жихорь от метро Проспект Гагарина, там люди очень ждут. Потом Университет - Пятихатки, нужно продлять перевозки и на «Горизонт».

Шаг за шагом идем к тому, что весь общественный транспорт будет таким – комфортным, большим, экологичным. Для этого задействованы все возможности бюджета и схема электротранспорта учитывает реальные перемещения и запросы жителей города.