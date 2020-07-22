22.07.2020 17:44

«Дорремстрой» ремонтирует дороги в Новобаварском районе (ФОТО)

Улица имени Софьи Перовской в Новобаварском районе имеет протяженность 1200 метров. В местной районной администрации откликнулись на просьбу местных жителей, которые просили ее обновления. На объект зашли дорожники. Рабочий процесс стартовал.



Фото: Василий Голосный

«Ремонтируем 40% её в рамках текущего ремонта, это порядка 2 400 метров квадратных. По асфальту - это порядка 300 тонн асфальта. Покрытие здесь было уже порядком изношено, капитального ремонта улица не видела очень давно. Но благодаря тому, что магистральные дороги мы отремонтировали, то на данный момент можем уже перебраться на «периферию» и уделить дорогам здесь должное внимание» - сообщил Виталий Капленко, инженер КП «Дорремстрой».

Завершить обновление участка улицы Софьи Перовской, а именно от улицы Тверской до частного дома № 13, который находится в районе пересечения с улицей, планируют в ближайшее время. Далее новые объекты, которые также нуждаются в ремонте:

«Планируем приступить к текущему ремонту, тоже большими картами, на улице Конотопской. Там объём порядка 1 500 - 2 000 квадратных метров. Параллельно проводим отсыпку частного сектора. Опять же в этом «кусте» улиц по Ледному, Липовой роще на данный момент работы проведены по улице Репина, Бакинской, переулку 1-й, 3-й, 4-ый и 2-ой Колонный .Улица Колонная ещё не завершена, до конца июля планируем закончить её (отсыпку улицы). Так же из проблемных - улица Врубеля, где большие уклоны и особенно после ливня понамывало рвы, канавы - всё это будем приводить в надлежащее состояние и уже отсыпаем отходами холодного фрезерования. И так же улица Веры Фигнер, которая непосредственно примыкает к улице Софьи Перовской, на данный момент мы её спрофилировали и с первых чисел августа приступаем к отсыпке отходами холодного фрезерования» - сообщил Виталий Капленко, инженер КП «Дорремстрой».