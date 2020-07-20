20.07.2020 11:08

В Харькове началось строительство дороги, которая соединит Салтовку с центром города (ФОТО)

Строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, началось сегодня, 20 июля, в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»).



Фото: Василий Голосный

Как сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, строительство дороги разбито на четыре участка и стартовало от ул. Моисеевской до метромоста. Протяженность первого участка составляет 472 м, а всей дороги - около 2,2 км.

Как уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, в ходе строительства дороги будет построен мост через реку Харьков, затем - эстакады в районе ул. Шацкой. После создания новой дороги будет продолжен вектор движения от пр. Юбилейного до ст. м. «Киевская». Кроме того, планируется реконструировать перекресток в районе супермаркета «Рост», увеличить количество полос движения и расширить перекресток пр. Юбилейный - ул. Академика Павлова.

Евгений Водовозов отметил, что новая дорога соединит крупный спальный район, Салтовский жилмассив, с центром города. Время, за которое можно будет проехать из центра на Салтовку, по оценкам специалистов, сократится до 20 минут. Например, сейчас пропускная способность ул. Моисеевской составляет до 500 автомобилей в час, а после строительства новой дороги увеличится до 2 тыс. авто.

Подрядчиком строительства дороги выбрана компания «Black Sea Consortium» (Турция). Ее материнская группа компаний «Makyol» была основана в 1965 году, является одной из ведущих турецких строительных компаний глобального уровня, ее портфель проектов насчитывает миллиарды долларов. «Makyol» работает в Омане, Румынии, Марокко, Алжире, Кувейте, Албании и других странах. В частности, сейчас ведет строительство большой Алматинской окружной автодороги в Казахстане. Местным стратегическим партнером «Makyol» в Украине является группа DCH Александра Ярославского.

Как сообщил представитель компании «Black Sea Consortium» в Украине Бекир Уста, на начальном этапе строительства будет задействовано около 40 единиц техники. Будут выполнены земляные работы, замена сетей, строительство ливневой канализации, установка освещения, укладка нового покрытия. Бекир Уста отметил, что дорога будет очень прочной, верхний слой готовят из специальных смесей. Гарантийный срок эксплуатации полотна - 10 лет. Компания специализируется на строительстве аэропортов, тоннелей, автодорог и метро.

«Для нас большая честь включить в этот портфель успешно реализованных проектов харьковский. Благодарим местную власть за доверие. Мы внимательно отслеживаем все проекты в Харькове и нацелены рассматривать другие возможности для сотрудничества», - сказал Бекир Уста.

Строительство новой дороги от ул. Шевченко до пр. Юбилейного планируется завершить в конце 2021 года. Евгений Водовозов отметил, что проведен первый тендер, и идет подготовка к новым торгам.

«Мы живем в стране, в которой есть законы, и их необходимо выполнять. Строительство начинается на территории красных линий, которые были запроектированы давно. Для тех, кого коснется это строительство, предпринимателей рынка «Барабашово», создана альтернатива - новые места, которые будет построены за счет города», - сообщил вице-мэр.

Отметим, что так как новая дорога включена в Генеральный план города и проходит по незаселенным территориям, общественные слушания относительно ее строительства законодательно не предусмотрены.