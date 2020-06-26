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26.06.2020  16:09   

Харьковские автодорожники ремонтируют покрытие по проспекту Юбилейному (ФОТО)

В пятницу, 26 июня, городские дорожники приступили к обновлению дорожного покрытия на проспекте Юбилейном. В их планы входит отремонтировать 70000 квадратных метров или 2,5 километра проспекта.


Фото: Василий Голосный
Работы разбили на две части - по участкам. Первая, которую сегодня асфальтируют - от Гвардейцев Широнинцев в Тракторостроителей. По ней для автомобилей и общественного транспорта выделена одна полоса.
 
«Мы сейчас проводим капитальный ремонт. Это замена дождеприемников и смотровых колодцев на проезжей части. Это плита, которую мы называем "ПД-6", это дорожная плита, чтобы устойчиво стоял колодец, плита, которая не позволяет ему разрушаться. Мы сейчас укладываем нижний слой, чтобы выровнять проезжую часть, а в дальнейшем верхний слой. Мы демонтировали гранитный борт, который стоял раньше. Мы его переустанавливаем на новый,  качественный и долговечный» - сообщил Одумамвен Феликс Оморуна, прораб.
 
Асфальтирование первого участка, 4 полос общей протяженностью более 800 метров, продлится несколько дней, добавляет Феликс Оморуна. А дальше дорожники будут фрезеровать вторую часть проспекта, продвигаясь к пересечению с Салтовским шоссе.
 
«В дальнейшем мы, когда заканчиваем этот участок от Гвардейцев Широнинцев до Тракторостроителей, у нас ещё в проекте - от Тракторостроителей до Салтовского шоссе. Это самый большой участок. Мы просим относиться с пониманием водителей, у которых, естественно, будут неудобства. Но мы делаем качественную дорогу для вас! Для сообщения, для улучшения города. Это будет качественный и надёжный асфальт» - сообщил Одумамвен Феликс Оморуна.

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Тэги:  дорога, юбилейный, харьков, асфальт
 
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